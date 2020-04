Armenien & Georgien Im Kaukasus unterwegs - Orthodox und modern

Anmeldung cotravel - Reise September 2020

Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm September 2020

Irgendwo zwischen Asien und Europa – diese vage Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. Armenien im Kleinen, Georgien im Grossen Kaukasus. Ob die Geschichten über Hunderte von Jahren alt sind oder erst kürzlich die beiden Kaukasusrepubliken prägten – auf Interessantes, Skurriles und Unbekanntes stossen Sie zwischen Abend- und Morgenland immer wieder.

Reisedaten

24. September bis 8. Oktober 2020 (Zusatzreise)

5. bis 19. Oktober 2020 (ausgebucht)

Reiseprogramm

1. + 2. Tag: Zürich–Jerewan Anreise mit Air France via Paris nach Jerewan. Besichtigung der Hauptstadt Armeniens inkl. der ältesten Handschriftensammlung der Welt. Jerewan überrascht durch seine gemütliche Kaffeekultur und kulturellen Abendprogramme.

3. Tag: Tagesausflug nach Etschmiadsin Religiöses Zentrum des christlich-orthodoxen Armeniens, das als erstes Land im Jahr 301 n. Chr. das Christentum zur Staatsreligion erklärte. Künstlerbesuch am Nachmittag in Jerewan und Besuch einer Cognac-Destillerie.

4. Tag: Tagesausflug ins hügelige Umland zu Höhlenkloster und Sonnentempel A-capella-Konzert im Gueghard-Höhlenkloster, heidnischer Garni-Sonnentempel über imposanter Schlucht und Champagner-Apéro im Privatmuseum von Ervand Kochar.

5. Tag: Vorbei am Ararat Fahrt Richtung Süden zum Kloster Chor Virap vor mythischem Ararat Berg. Mittagessen bei lokaler Winzerfamilie. Übernachtung im Thermalkurort Jermuk auf über 2000 m.ü.M.

6. Tag: Seilbahnfahrt zum Kloster Tatev Tagesausflug weiter in den Süden. Imposante Seilbahnfahrt zum Kloster Tatev. Karahounge, das «Stonehenge» Armeniens.

7. Tag: Auf der Seidenstrasse zum Sevansee Über Bergpässe vorbei an alten Karawansereien zur «blauen Perle Armeniens», dem Sevansee. Besichtigung des weltweit grössten Chatschkarefeldes – eindrückliche Kreuz- und Grabsteine. Übernachtung in Dilidschan, der Schweiz Armeniens.

8. Tag: Minderheiten und wilde Schluchten Teepause und russische Blini bei Molokanen-Gemeinde. Fahrt durch Schlucht von Debed nach Aleverdi und Besuch des Unesco-Klosters Haghpad. Abschieds-Barbeque in Armenien im Hotel mit herrlicher Aussicht auf den Canyon.

9. Tag: Willkommen in Georgien Grenzübertritt und Fahrt durch wüstenähnliche und skurrile Gegend zur Höhlenklosteranlage David Garedscha. Ankunft in Tiflis, Hauptstadt Georgiens.

10. + 11. Tag: Tiflis facettenreich Zeit um die charmante und romantische Stadt zu erkunden. Enge Gassen, moderne Gebäude, Synagogen, christlich-orthodoxe Sakralbauten, Burgfestungen, alte Bäder, grosse Prachtstrassen und viel Lebensfreude. Tiflis lebt und die Georgier wissen dies zu zeigen, am besten bei ausgezeichnetem Essen.

12. Tag. Wein und georgische Heerstrasse in den Kaukasus Spirituelles und mystisches Mzcheta, bevor auf dem Chateau Mukhrani der georgische Wein degustiert wird. Fahrt Richtung Norden über den Kreuzpass in den Grossen Kaukasus nach Stepandsminda.

13. Tag: Die 5000er vor Augen Wanderung oder Fahrt mit 4x4-Fahrzeugen mit dem Kasbek-Gipfel vor Augen zur Gergeti-Dreifaltigkeitskirche. Mittagessen bei lokaler Familie, individueller Nachmittag im gemütlichen Bergdorf Stepandsminda oder Kennenlernen der lokalen Handwerkskunst.

14. Tag: Abschied in Tiflis Rückfahrt nach Tiflis mit Halt bei der schön an einem Bergsee gelegenen Ananuri-Festung. Letzte Entdeckungen in den gemütlichen Altstadtgassen der Hauptstadt. Abschiedsabendessen.

Tag 15: Rückreise Flug mit Turkish Airlines via Istanbul nach Zürich. Programmänderungen vorbehalten.

Preis pro Person

Fr. 5950.– Doppelzimmer

Fr. 950.– Einzelzimmerzuschlag

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

Internationale Flüge mit Air France und Turkish Airlines in Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen Fr. 440.-, Stand Oktober 2019)

Transfers und Transportmittel

Gute 4-Stern-Hotels westlichen Standards auf Basis Doppelzimmer

Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag

Eintritte und Gebühren

Trinkgelder

Begleitung durch Michael Wrase, lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung

Visagebühren

Ausführliche Reisedokumentation

Audio-System auf Rundgängen

Nicht inbegriffen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen

Impfungen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG, Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Anmeldung, weitere Informationen und Detailprogramm

cotravel DER Touristik Suisse AG Gerbergasse 26 4001 Basel Tel. 061 308 33 00 cotravel@cotravel.ch