Adventszauber in Skandinavien Tauchen Sie ein in die winterlich-weihnächtliche Atmosphäre von Kopenhagen und Oslo oder Helsinki und Stockholm.

Kopenhagen / OsloHelsinki / Stockholm

Detailliertes Reiseprogramm Kopenhagen und OsloDetailliertes Reiseprogramm Helsinki und Stockholm

Kopenhagen und Oslo mit Opernbesuch

Tauchen Sie ein in die weihnächtliche Atmosphäre von Kopenhagen und Oslo. Die nach Glühwein duftenden Weihnachtsmärkte werden Sie genauso verzaubern wie das Weihnachtsballett «Jingle Horse» in der Oper von Oslo.

Reisedatum

4. bis 8. Dezember 2019

Reiseprogramm

1. Tag: Willkommen Kopenhagen Im Anschluss an den Direktflug nach Kopenhagen entdecken Sie auf einer geführten Stadtrundfahrt die dänische Metropole. Lassen Sie auf dem Weihnachtsmarkt bei einem nach Zimt duftenden Glühwein die nordische Weihnachtsstimmung auf sich wirken. Übernachtung in Kopenhagen. 2. Tag: Leinen los! Vormittags haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Danach Einschiffung auf die Fähre nach Oslo. Das Abendessen an Bord ist der Beginn einer beeindruckenden Seereise entlang der wunderschönen schwedischen Westküste bis nach Oslo. Übernachtung an Bord. 3. Tag: Willkommen in Oslo Geniessen Sie die eindrückliche Einfahrt in den Oslofjord und die letzten Seemeilen bis Oslo an Deck. Auf der Stadtrundfahrt besuchen Sie unter anderem die berühmte Skisprungschanze Holmenkollen mit dem ältesten Skimuseum der Welt. Die Tour endet auf dem romantisch-besinnlichen Weihnachtsmarkt. Übernachtung in Oslo.

4. Tag: Oper Oslo

Am Vormittag haben Sie Zeit, um die norwegische Hauptstadt auf eigene Faust zu entdecken. Auf einer geführten Tour durch die moderne Oper von Oslo erfahren Sie einiges über dieses eindrucksvolle Bauwerk. Beim anschliessenden Besuch des Weihnachtsballetts «Jingle Horse» können Sie sich von der Aufführung und beeindruckenden Akustik begeistern lassen. Abschlussessen und Übernachtung in Oslo.

5. Tag: Auf Wiedersehen!

Morgens Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Preis pro Person

Fr. 1790.- Doppelzimmer Fr. 300.- Zuschlag Einzelzimmer Anreise per Zug und Schiff auf Anfrage

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

- Direktflüge mit SAS Zürich–Kopenhagen und Oslo–Zürich in Economy (inkl. Taxen) - 3 Übernachtungen in Mittelklassehotels inkl. Frühstück - Fährpassage Kopenhagen–Oslo in Aussenkabinen - Besichtigungen, Transfers, Eintritte, 2x Mittagessen und 3x Abendessen - Deutsch sprechende Reiseleitung ab Kopenhagen bis Oslo ---------------------------------------------------------------

Helsinki und Stockholm mit Weihnachtskonzert

Flanieren Sie durch die kleinen, aber feinen Weihnachtsmärkte von Helsinki und Stockholm. Auf der Fährfahrt von Helsinki nach Stockholm erwartet Sie ein besonderes Highlight: Die Einfahrt in den weiss verschneiten Stockholmer Schärengarten.

Reisedatum

11. bis 15. Dezember 2019

Reiseprogramm

1. Tag: Willkommen in Helsinki Direktflug nach Helsinki und Transfer in die Stadt. Mit Ihrer lokalen Reiseleitung besuchen Sie den Weihnachtsmarkt von Helsinki und wärmen sich bei einer Tasse Glögg auf. Willkommensabendessen und Übernachtung in Helsinki.2. Tag: Erkundungstour und Fährüberfahrt Morgens haben Sie Zeit für sich, bevor Sie am Nachmittag auf einer Stadtrundfahrt die Sehenswürdigkeiten Helsinkis kennen lernen. Am späten Nachmittag Einschiffung auf die Fähre nach Stockholm. Weihnachtsbuffet und Übernachtung an Board.3. Tag: Ankunft in Stockholm Geniessen Sie die eindrückliche Einfahrt in den Schärengarten Stockholms. Auf einem Stadtrundgang werden Ihnen die schönsten Winkel der Stadt gezeigt und Sie flanieren durch den Weihnachtsmarkt. Lassen Sie sich vom skandinavischen Charme verzaubern und lauschen Sie den besinnlichen Klängen beim anschliessenden Besuch des Weihnachtskonzerts.4. Tag: Venedig des Nordens Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie Stockholm kennen und erfahren, warum die Stadt oft «Venedig des Nordens» genannt wird. Beim Besuch des Vasa Museums können Sie das versunkene Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert bestaunen. Nachmittags Zeit zur freien Verfügung. Am Abend geniessen Sie ein traditionelles Julbord (Weihnachtsbuffet).5. Tag: Auf Wiedersehen! Vormittags Zeit zur freien Verfügung. Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Preis pro Person

Fr. 1850.- Doppelzimmer Fr. 350.- Einzelzimmerzuschlag Anreise per Zug und Schiff auf Anfrage

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Leistungen

- Direktflüge mit Finnair Zürich–Helsinki und mit Swiss Stockholm–Zürich in Economy (inkl. Taxen) - 3 Übernachtungen in Mittelklassehotels inkl. Frühstück - Fährpassage Helsinki–Stockholm in Aussenkabinen inkl. Halbpension - Besichtigungen, Transfers, Eintritte und Mahlzeiten gemäss Programm - Besuch eines Weihnachtskonzertes in Stockholm - Deutsch sprechende Reiseleitung ab Helsinki bis Stockholm

Informationen und Detailprogramm

Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG, Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden Tel. 056 203 66 00, info@kontiki.ch

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.