Nordisches Paradies mit 188’000 Seen

Auf dem Wasserweg nach Stockholm erwartet Sie ein Abstecher auf die Åland-Inseln, wo finnische Bodenständigkeit und schwedisches Savoir-vivre aufeinandertreffen.



Reisedatum

28. Juli bis 8. August 2018



Reiseprogramm

1. Tag: Ankunft in Karelien

Anreise mit Finnair via Helsinki nach Joensuu. Fahrt in den Koli Nationalpark.



2. Tag: Wanderlust

Bei einer Wanderung im Nationalpark ist ein traumhafter Blick auf die Seenlandschaft garantiert. In Valamo, im einzigen orthodoxen Kloster Finnlands, degustieren Sie finnische Weine und Whiskys. Blockhausunterkunft für die nächsten 2 Nächte.



3. Tag: Der Natur und Kultur auf der Spur

Beim Bootsausflug auf die Insel Linnansaari halten Sie Ausschau nach den seltenen Saimaa-Ringelseerobben. Erkunden Sie das Naturparadies zu Fuss und tauchen Sie ein in die Abgeschiedenheit der Natur. Nachmittags erwartet Sie in der Kulturstadt Savonlinna ein weiterer Höhepunkt: Dank des mittelalterlichen Abendbuffets werden Sie perfekt auf die Oper „Turandot“ in der Burg Olavinlinna eingestimmt.



4. Tag: Durch das Land der tausend Seen

Heute wartet auf Sie ein Besuch der grössten Holzkirche der Welt, sowie des Holzmuseums in Lusto. Übernachtung in Lappeenranta.



5. Tag: Skisprungschanze

Im lehrreichen Skimuseum Lahti nutzen Sie die Gelegenheit selbst mal auf einem Absprungtisch einer Skisprungschanze zu stehen. Die anschliessende Busfahrt führt Sie über das malerische Städtchen Porvoo nach Helsinki.



6. Tag: Helsinki

Auf der Stadtrundfahrt lernen Sie die Sehenswürdigkeiten kennen. Besuch der Seefestung Suomenlinna aus dem 18. Jahrhundert, als Finnland noch Teil des schwedischen Königreichs war.



7. Tag: Westwärts

Ihr heutiges Ziel ist Turku, die ehemalige Hauptstadt von Finnland. Der Weg führt Sie vorbei an der ehemaligen Eisenhüttenstadt Fiskars, die in den vergangenen Jahren wieder zum Leben erwacht ist. Viele Handwerker, Künstler und Designer leben heute hier.



8. Tag: Schärenzauber

Geniessen Sie die frische Meeresluft auf dem Tagesausflug in das weltweit grösste Schärengebiet. Von einem Fischermann erfahren Sie Wissenswertes über das Inselleben. Übernachtung in Turku.



9. Tag: Highlight - Insel Åland

Per Fähre geht es nach Mariehamn auf Åland. Die gleichnamige Inselgruppe liegt zwischen Finnland und Schweden und umfasst 6500 Inseln. Auf der Rundfahrt über die faszinierende Inselgruppe machen Sie Halt beim Åland Parlament. Übernachtung in Geta.



10. Tag: Auf See bis Stockholm

Entdecken Sie das Mittelalterschloss Kastellholm und die Festungsruine Bomarsund. Nach dem Mittagessen werden Sie Ihre Schärenkreuzfahrt bis Stockholm fortsetzen. Abends Ankunft in Stockholm.



11. Tag: Venedig des Nordens

Die Stadtrundfahrt endet mit einem Besuch im Vasa Museum wo sie viel Interessantes über das weltberühmte Kriegsschiff Vasa erfahren. Auf der anschliessenden „Foodtour“ lernen Sie skandinavische Köstlichkeiten kennen. Gemeinsames Abschiedsessen und Übernachtung in Stockholm.



12. Tag: Auf Wiedersehen!

Vormittag Transfer zum Flughafen und Direktflug in die Schweiz.



Programm- und Preisänderungen vorbehalten.



Preis pro Person

Fr. 6'390.- Doppelzimmer

Fr. 890.- Einzelzimmerzuschlag



Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen



Leistungen

• Hinflug Finnair Zürich – Joensuu via Helsinki, Rückflug Swiss Stockholm – Zürich (Economy)

• Flughafen-/ Sicherheitstaxen Fr. 135.-

• Übernachtungen in sehr guten Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer inkl. Frühstück

• 10 Mittagessen, 8 Abendessen

• Busfahrten im Reisebus nach Programm

• Fährenüberfahrt Turku – Mariehamn – Stockholm mit Viking Line, Deckpassagen

• Transfers, Aktivitäten, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm

• Fachvorträge und Reisebegleitung durch Bruno Kaufmann, Nordeuropakorrespondent, ab Helsinki bis Stockholm

• Deutsch sprechende Kontiki Reiseleitung ab Joensuu bis Stockholm

• Ausführliche Reisedokumentation



Nicht inbegriffen

• Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke

• Trinkgelder und persönliche Ausgaben

• Versicherung Jahresschutzpaket Secure Trip Fr. 109.-



Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.



Anmeldung

Talon ausfüllen und einsenden an: Kontiki Reisen

Für weitere Informationen und Detailprogramm Tel 056 203 66 00, info@kontiki.ch, www.kontiki.ch