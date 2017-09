«Weshalb tut man sich diese Schinderei an?»

Kesb-Fälle: Beistände leiden an Burn-out

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017

Auch für Freiwillige, die Beistandschaften übernehmen, kann es zur Belastung werden. Nämlich dann, wenn Klienten und Klientinnen mit der Beistandschaft nicht zufrieden sind und in ihrem Umfeld die Amtspersonen, die ihr Bestes geben, verunglimpfen, wo sie nur können. Das Leide daran: Verbeiständete können erzählen, was sie wollen; sie geniessen volle Narrenfreiheit. Hingegen sind die Beistände und Sozialarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet und dürfen sich nur wehren, wenn sie von offizieller Seite her, z. B. von einem Gericht, zur Rechenschaft gezogen werden. Markus Berger, Thun BE

Es könnte auch anders funktionieren. Berufsbeistand/-beiständin ist einer der spannendsten Jobs, aber sehr anspruchsvoll. Es braucht gereifte Persönlichkeiten mit dem notwendigen Know-how. In den Neunzigerjahren wurde ich mit 38 Jahren als jüngste Altersfürsorgerin in Zürich angestellt; über 200 Mandate hatte ich zu führen. Mir standen aber rund 300 Stellenprozente administratives Personal zur Verfügung, welches hoch spannende, aber auch anspruchsvolle Sekretariatsarbeit erledigte. Ich hatte genügend Zeit, mich um die teils komplexen Mandate zu kümmern. Das Administrative wurde ja von kompetenten MAs weitaus selbstständig erledigt. Bei meiner Pensionierung als Berufsbeiständin vor 3 Jahren hatte ich weit weniger als 100 Stellenprozent Sekretariat, hochgerechnet auf 100 Prozent Mandate, zur Verfügung. Ich musste mich um viele administrative Details selber bemühen, hatte wenig Zeit für meine Klienten. Warum nicht: – mit qualifiziertem Sekretariatspersonal aufstocken und die Berufsbeiständ/innen so entlasten? – Spezialisierung anstelle von «jeder/e macht alles» – mehr Privatbeistände schulen/einsetzen? Helen Heim Hueber, Frauenfeld TG

Die Zahlen zur Thematik lassen vermuten, dass gestandene Beistände die von den Kesb ausgesprochenen Massnahmen entgegen ihrem Berufsethos ausüben müssen. Die Forderungen durch die Kesb an Familien und Alleinstehende werden je länger, je komplexer und sind für Betroffene nur schwer verständlich. Durch die in Serie angefertigten Verfügungen gerät die Sozialindustrie in Zugzwang. Des Öftern müssen Entscheide durch Beistände mitgetragen werden, an denen die Rechtmässigkeit infrage gestellt werden sollte. Der Bundesrat hat recht, wenn er auf private Initiativen setzt, welche die herkömmlichen Berufsbeistandschaften erheblich von ihrem viel beklagten Leid befreien könnten. Am besten würde eine auf Bundesebene institutionalisierte Laienbehörde funktionieren, welche die einzelnen Entscheide der Kesb überprüfen dürfte. Manuel Welf, Schwanden BE

Überforderte Beistände

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017

Überforderte Berufsbeistände mit durchschnittlich 72 Fällen, die vom Schreibtisch aus verfügen, sollen besser sein als ein Beistand aus dem Umfeld, der sich nur um eine Person kümmert. Man finde «keine geeigneten privaten Beistände». Das ist falsch: Ich habe diverse Dossiers, in denen Verbeiständete gute Vorschläge bei der Kesb eingereicht haben. Kesb-Verantwortliche lehnten die privaten Beistände ohne Begründung ab. Bei Ehescheidungen mit Kindern werden oft Berufsbeistände eingesetzt, die gleich zu Beginn die Elternteile schubladisieren in den «guten» und den «schlechten» Elternteil. Der Begünstigte wird bevorteilt und der in Ungnade Gefallene benachteiligt. Klar ist: Solche Berufsbeistände sind oft nicht qualifiziert und haben teilweise fragwürdige Referenzen. Barbara Keller-Inhelder, Nationalrätin, Rapperswil-Jona SG

Gewerbler wechseln ins Ja-Lager

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017

Im Artikel wird mit keinem Wort erwähnt, dass es sich bei der AWG um eine wirtschaftliche Lobbyorganisation der CVP handelt. Dieselbe CVP befürwortet bekanntlich auch die Rentenreform. Ganz im Gegensatz zum Gewerbeverband. Somit ist es nicht zutreffend, dass Gewerbler nun plötzlich ins Ja-Lager wechseln. Die Positionen für den Gewerbeverband, insbesondere den kantonalen Gewerbeverband Luzern, sind klar gegen die einseitige und unsolidarische Rentenreform! Daniel Keller, Kantonsrat, Udligenswil LU

P.S. Good Will Headhunting

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017

Wo Peter Schneider recht hat, hat er recht. Das Beste wäre gewesen, wenn die FDP eine hochqualifizierte Frau aus dem Tessin präsentiert hätte. Dann wäre alles klar gewesen. Aber so? Bei zwei (oder in diesem Fall drei) gleich gut qualifizierten Bewerbern um einen Job oder ein Amt wird hoffentlich die Frau gewählt, da die Frauen immer noch überall untervertreten sind. Muss man nun bei drei zweifelhaft qualifizierten Bewerbern auch die Frau wählen? Da kommt es nicht darauf an, wer in den Schweizer Trachtenverein oder Schwingerclub oder Bundesrat gewählt wird! Jürg Steiger, Fislisbach AG

«Eine Kälin gibt nie auf»

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017 Das Interview ist interessant. Wenn aber eine 32-jährige Sekundarlehrerin äussert, dass sie ihre Mutter fragen muss, was sie bei Abstimmungen ankreuzen soll, dann frage ich mich schon, ob in der Ausbildung zur Lehrerin etwas schiefgegangen ist. Als Lehrperson ist man gegenüber den Jugendlichen immer Vorbild, egal, in welchem Fach oder ob als Privatperson. Wir sind Bürger und Bürgerinnen dieses Landes und haben die Pflicht, uns bei Abstimmungen zu informieren, um uns selbst eine Meinung zu bilden. Elisabeth Gehrig-Bossi, Lyss BE

Drill und Dreck

SonntagsZeitung vom 10. 9. 2017

Crossfit, Bootcamp – Sportarten mit militärischem Hintergrund haben Zulauf. Weshalb tut man sich diese Schinderei an? Physiologischer Blödsinn – oder: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Die einen prahlen damit, 600 Kalorien zu «verbrennen», während Millionen auf derselben Welt verhungern. Werner Kieser, Zürich

P.S. Good Will Headhunting

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Ja, Herr Schneider, bin voll mit Ihnen einverstanden. Dass unsere Politiker in unseren kleinklarierten Schweiz noch nicht kapiert haben, dass, wo und was immer er/sie spricht keine Wichtigkeit hat für einen neuen Bundesrat, will eben heissen, dass wir immer noch beim Trachtenverein stehen geblieben sind. Einerseits, Globalisierung, Multikulti und Leading Nation, auf der anderen Seite, Vereinswesen, helvetisches Provinzdenken, Kantönligeist und ewiges Kompromissdenken. Nun muss ein Tessiner her, der sogar auf seinen italienischen Pass verzichtet und mit den Krankenkassen eng zusammenarbeitet. Also meiner Meinung müsste ein Bundesrat partei- und lobbylos sein und zweitens müsste er oder sie genügend Selbstbewusstsein und Charakterstärke zeigen, um wichtige Entscheidungen auch durchzuziehen. Also bin auch ich für die Ausschreibung einer solchen Stelle, glaube aber nicht, dass in unserem politischen System so etwas möglich sein wird, dafür braucht es Offenheit, Courage, Mut zu Änderungen, sowie weniger Kompromissbereitschaft. Leider ist bei uns alles auf die Kompromissbereitschaft aufgebaut, darum wird es wieder so weitergehen, wie das schon vor 200 Jahren und mehr war! Susanna Geser, Biel BE

Die SP sagt «Ja, aber» zu neuen Kampflugzeugen

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Die SP hat 2014 die Vorfinanzierung des kostengünstigen Gripen massiv bekämpft. Nun sagt die SP zwar «Ja» zu ein paar neuen Kampfjets für den Tigerersatz, fällt mit ihrem vor Auflagen strotzenden «aber» der Armee und der Schweizer Bevölkerung einmal mehr in den Rücken. So will die SP nur 20-30 (statt der notwendigen 40-70) Kampfjets für den Luftpolizeieinsatz beschaffen. Diese dürfen weder erdkampftauglich sein, noch aus den USA stammen. Die Finanzierung hat laut SP über das mit0,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes im internationalen Vergleich ohnehin höchst bescheidene VBS-Jahresbudget zu erfolgen. Ferner will die SP die erforderlichen Trainingsflüge reduzieren und sogar die letzte und kriegswichtige Flugbasis im Alpenraum, Meiringen BE, schliessen! Damit negiert die sicherheitspolitisch wenig kompetente und doppelzüngige SP die verschärfte Lagevöllig, genauso wie die eminente Bedeutung einer schlagkräftigen und durchhaltefähigen Luftwaffe für die Armee und den Schutz von Land und Leuten. Ohne eine moderne Luftwaffe, die rasch und auch in der Tiefe des Raumes sowie im Erdkampf eingesetzt werden kann, haben das Heer und unsere Soldaten im Ernstfall jedoch keine echte Chance! Willy Gerber, Balgach SG

Überforderte Beistände

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Die Berufsbeistände könnten merkbar entlastet werden, wenn die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nicht so viele Fälle an sich reissen würden, wo eine Betreuung durch Angehörige viel sinnvoller und persönlicher wäre. Ich spreche nur von Beistandschaften für Erwachsene, wo ich entsprechende negative Erfahrungen gemacht habe. Es wird zwar in den Diskussionen immer wieder von den Behörden erwähnt, dass Gespräche mit den Angehörigen stattfinden und die bestmögliche Lösung gesucht werde. Die Praxis zeigt aber vielfach ein anderes Bild, indem die Behörden eigenmächtig Verfügungen erstellen, ohne vorher die engsten Angehörigen miteinzubeziehen und eine Lösung im privaten Bereich anzustreben. Für den zugewiesenen Berufsbeistand ist es dann sehr belastend, sein Amt zur Zufriedenheit der nächsten Angehörigen auszuüben, da die Situation meistens «aufgeheizt» ist. Pius Hauser, Siebnen SZ

Das goldene Talent, am grossen Tag bereit zu sein

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Ihre Headline ist ein absoluter Affront gegenüber Sina Frei und dem ganzen Trainer- und Betreuerstab von Swiss Cycling. Immerhin gewann auch Sina WM-Gold, nachdem sie schon den Schweizer- und den Europameistertitel gewonnen hat. Motivation für so junge Athleten, weiter an sich zu arbeiten, um auch bei der Kategorie Elite Top-Resultate erzielen zu können, sieht wohl anders aus. Ganz abgesehen von den übrigen Top-Resultaten, welche die Mountainbiker an dieser WM (wie schon an der EM) abgeliefert haben. Wenn sich aber die Schweizer Fussballnationalmannschaft nur schon qualifiziert, um bei einem internationalen Turnier überhaupt mitspielen zu dürfen, werden ganze Seiten gefüllt. Urs Hodel, Zürich

Warum wird nur über Schurter und Neff berichtet und über die U23 Weltmeisterin nicht. Ist das schon zu wenig oder gar nicht Schreibenswert. Peter Grolimund, Zürich

Wenn sogar der Seriensieger nervös wird

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Wenn in den Sonntags- und Tageszeitungen über den Mountainbike-Sport berichtet wird, dann ist jeweils nur einspaltige Berichte und es sind nur die spärlichsten Neuigkeiten zu lesen. In der Regel wird somit kein profunder sportjournalistischen Artikel zu lesen sein. So auch jetzt nach den glanzvollen Leistungen der Schweizer Fahrerinnen und Fahrer an den Weltmeisterschaften in Cairns (AUS). Eine Ausnahme habe ich in der Sonntagspresse gefunden. Emil Bischofberger hat in der Sonntagszeitung sehr detailliert und profund über die vergangene Weltmeisterschaften in Cairns (AUS) berichtet (Seiten 25 und 26). Es ist mir natürlich bewusst, dass über diese Sportart nur ein Journalist berichten kann, der auch sein Metier versteht. Jeder dahergelaufene Journalist berichtet über das verlorene Spiel des FC Basel gegen den Tabellenletzten und erntet Beifall, je nach Ansicht des Lesers. Dies aber ist beim Mountainbike-Sport nicht möglich. Die Details wie im Bericht über Yolanda Neff beschrieben, muss der Schreibende kennen/wissen, wie der «Hasenhüpfer» (Bonnyhop) gefahren werden muss. Das nenne ich fundierter Journalismus und nicht, wenn Roger Federer nach einem Ballwechsel schmerzende Miene macht, dann sofort in den Zeitungen zu lesen ist, dass er «wahrscheinlich» wieder Rückbeschwerden hatte und darum im Viertelfinal in New York ausgeschieden ist. Wie wichtig unsere Nationalmannschaft der Mountainbiker für die Schweiz ist, wird von vielen Schweizern unterschätzt. Wie will man die Überkapazitäten in den Schweizerischen Ferienorten im Sommer füllen, wenn man nicht diesen ausgezeichneten «Werbeträger» nutzt und aufzeigt, wie förderlich diese Sportart (eine ohne Doping) für die Jugend und die Gesundheit der Bevölkerung ist. Die Väter von zum Beispiel. Neff, Stirnemann, Indergand der jetzt im Weltcup fahrenden Sportler sind seit Jahren als Trainer in Clubs und in Regionalzentren bemüht, junge Menschen für diesen Sport zu begeistern und an solche Topleistungen heranzuführen. Jetzt können sie die Früchte der jahrzehntelangen Aufbauarbeiten einfahren, wenn ihre Söhne und Töchter Medaillen an Welt- und Europa-Meisterschaften erringen, sowie bei Weltcuprennen auf dem Podest stehen können. Ein Dank gilt allen, die bei Swiss Cycling in den verschiedensten Sparten in Fronarbeit zu diesen Erfolgen beigetragen haben. Arnold von Rotz, Riehen BS

Die einsamen Präsidentinnen

SonntagsZeitung vom 10.9.2017

Das Thema ist so abgedroschen wie der Umweltschutz. In beiden Fällen geht es klar darum, ob man will oder ob man nur Lärm verursacht. Diejenigen Frauen, welche es «geschafft» haben, sagen selber, dass sie gezielt und unaufhaltsam daran gearbeitet haben. Sie wollen nichts geschenkt bekommen, nur weil sie weiblichen Geschlechts sind. Wenn also alle Frauen der Meinung wären, dass sie Wirtschaft, Gesellschaft und Politik führen sollten, brauchten nur alle ihre Stimmen einer Frau zu geben. Ganz einfach, denn sie halten die Mehrheit der Stimmberechtigten. Offensichtlich aber fehlt der Wille auf Seiten der Frauen. Mark Gasche, Kirchberg BE