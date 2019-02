VBS nimmt 120 Schweizer Gewerblern Arbeit weg

SonntagsZeitung vom 3. Februar 2019

Da werden der US-Firma Mowag über 550 Millionen von Steuergeldern zugeschanzt, und 120 Garagisten, notabene Schweizer Steuerzahler und Arbeitgeber, schauen in die Röhre. Unglaublich, was sich das VBS, beziehungsweise die Armasuisse, erlauben kann. Und das mit dem fadenscheinigen Argument der «Kosteneffizienz». Am effizientesten wäre die Abschaffung des VBS.

Walter Castelberg, Lichtensteig SG

Kaum zu glauben, was sich das VBS alles leistet. Auf ganz dubiose Art wurden die Aufträge ins Ausland umgeleitet. Ein ganz tolles Abschiedsgeschenk von Guy Parmelin an die neue Bundesrätin Viola Amherd. Sie hat nun noch ein weiteres Problem zu lösen in diesem Departement, das in einem desolaten Zustand ist.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

«Weder die Schweiz noch andere machen genug»

SonntagsZeitung vom 3. Februar 2019

Die Aussage des IKRK-Präsidenten Peter Maurer sollte in Grossformat und fett gedruckt jenen politischen Entscheidungsträgern auf die Stirn gedrückt werden, die zulassen, dass Unsummen von Entwicklungsgeldern gesprochen werden, ohne die eigentlichen Erfolgsfaktoren zu kennen. Maurer sagt: «Die Verwundbarsten sind dort zu stabilisieren, wo sie leben.» Wirkungsvolle und nachhaltige Entwicklungshilfe muss im Land erfolgen. In Schwellenländern Afrikas, wo die Armut gross und die wirtschaftliche und politische Stabilität fragil ist, muss jetzt «stabilisiert» werden, bevor eine erneute Krise den Einsatz der internationalen Gemeinschaft erfordert. Begleiteter Wissensaufbau und Bildung in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheit und Sicherheit setzt Anreize, Chancen für ein selbstbestimmtes Leben im Heimatland wahrzunehmen. Diese Begleitung muss aber direkt und vor Ort erfolgen.

Felix F. Walz, Ex-UNO Mitarbeiter in Liberia, Schmerikon SG

Das Interview mit IKRK-Präsident Peter Maurer lässt eine Frage offen: Was wäre genug? Was wäre quantitativ (Geldmittel), was wäre qualitativ (Konzepte) genug? Ursache der Migration ist doch das Bevölkerungswachstum (auch als Ursache von Konflikten und Arbeitslosigkeit) und die Anziehungskraft des Lebensstils im Norden. Dies neben anderen Ursachen, aber wie Maurer sagt, besteht kein «linearer Zusammenhang zwischen den Zuständen im Heimatland und der Zahl der Flüchtlinge». Dort wo das Bevölkerungswachstum zurückging, ist das vor allem auf äusseren Druck zurückzuführen: Druck durch Armut im Osten Europas, Druck von oben wie in China, Druck durch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Demnach wären auch weit umfangreichere als die heutigen Geldmittel nicht genug. Was fehlt sind Konzepte, um Verantwortung und eine faire Art von Druck, etwa durch Darstellen der notwendigen Voraussetzungen für eine gute Zukunft, zu teilen.

Gernot Gwehenberger, Dornach SO