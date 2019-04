«So was soll einen nicht nachdenklich machen?»

Ich habe mich schon vor der Sendung gefragt, wieso Schawinski eine Edelprostituierte interviewen sollte. Das interessiert doch echt keinen einigermassen normalen Bürger. Schade für die Gage und die Sendezeit.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Who cares? Nicht nur die Frauen!

SonntagsZeitung vom 14. 4. 2019

Mir ist auch schleierhaft, wie Roger Schawinski seine Interviewpartner immer wieder niedermachen darf, ohne dass die Fernsehbosse einmal eingreifen. Kein Wunder, dass nur wenige Frauen zusagen.

Hanspeter Schmutz, Basel

Schawinski hat ein richtiges Problem mit Frauen, mit der grossen Ausnahme von Hannelore Elsner: Als sie vor Jahren bei ihm zu Gast war, da scharwenzelte er, dass es ihr peinlich war.

Mengia Willimann, Luzern

Ein SVP-Bauer will das Klima retten

SonntagsZeitung vom 14. 4. 2019

Damit die nationalen und internationalen Klimaziele erreicht werden können, braucht es alle: Die Berner und Thurgauer SVP-Bauern, die mit zukunftsweisenden Ackerbaumethoden Humus aufbauen und CO 2 speichern. Den Gründer von «Plant for the Planet», Felix Finkbeiner, der unzählige Menschen zum Pflanzen von Bäumen motiviert hat und es noch tut. Den Arzt, der die vegan lebenden Menschen medizinisch betreut. Die Frauen und Männer, die ihre Ferienreisen möglichst ohne Flugzeug geniessen, und jene, die Online-Einkäufe minimieren (auch Frachtflugzeuge produzieren viel CO 2 ). Mit ins Boot zu holen sind noch: die Politik. Die Nationalbank, Finanzinstitute und Pensionskassen, die ihre Investitionen von fossilen hin zu regenerativen Energien verlagern müssen. Und schliesslich jene, die erst dann aktiv werden, wenn es alle andern auch tun. Wir sind gefordert – alle und jetzt.

Markus Bösch, Romanshorn TG

«Es ging los, weil meine Lehrerin Klima und Wetter verwechselte»

SonntagsZeitung vom 14. 4. 2019

Felix Finkbeiners Organisation Plant for the Planet ist eine ausgezeichnete Sache, sie bewirkt sicher mehr als Klimademonstrationen. Finkbeiner weist auch auf das Hauptproblem des Klimawandels hin: die Verdoppelung der afrikanischen Bevölkerung bzw. die besorgniserregende Zunahme der Erdbevölkerung. Wenn da nichts unternommen wird, nützt es nichts, wenn wir in Europa nicht mehr heizen, nicht mehr Auto fahren und nur noch vegan leben würden.

Verena Rickli, Ittigen BE

Wer zu spät kommt

SonntagsZeitung vom 14. 4. 2019

Für Engländer meiner Generation haben die Queen Mother und Königin Elizabeth in den Kriegsjahren das Richtige getan. Sie sind in London geblieben und haben sich nicht ins sichere Kanada abgesetzt. Elizabeth ist Ambulanz gefahren und wurde so ein Vorbild. Das werden wir dem Königshaus nie vergessen. Deshalb sind wir für die Königin, obwohl viele, als Demokraten, gegen die Monarchie als Institution sind. Aber diese Loyalität muss immer wieder neu verdient werden.

Peter Graham Lancashire, Bottmingen BL

Fetisch Mutterschaft

SonntagsZeitung vom 14. 4. 2019

Eigentlich ist der Gesellschaftsteil für mich stets das Highlight der SonntagsZeitung. Doch warum muss ich darin Woche für Woche lesen, wie Frau Weber als kinderlose Frau im Selbstmitleid versinkt? Für mich als junge Frau ist es selbstverständlich absolut legitim, sich gegen Kinder zu entscheiden – die Mutterschaft aber als einen Fetisch zu bezeichnen und sich selbst als Mitglied einer «ungeliebten Spezies» an den Rand der Gesellschaft verdrängt zu sehen, ist meiner Meinung nach eine masslose Übertreibung.

Yasmin Zurbrügg, Walenstadt SG