So könnte eine Versöhnung des Islam mit der Schweiz und umgekehrt gelingen

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Mit der Forderung eines «Schweizer Islam» von SP-Chef Christian Levrat zeigt dieser ganz deutlich, dass er entweder vom Islam oder von der Schweiz rein gar nichts versteht.

Andreas Ungricht, Grossrat SVP/BS, Basel

In einer in Deutschland durchgeführten Studie haben 67 Prozent der befragten muslimischen Türken gesagt: «Die Regeln des Koran sind mir wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem ich lebe.» Im Schweizer Fernsehen hat der geladene Gast, ein Sprecher von muslimischen Organisationen, zu Beginn des Interviews klargemacht: «Der Islam braucht keine Reformen.» Die Schweiz ist eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Da kann es nicht sein, dass ein Politiker via Offizialisierung des Islam fremdes Recht, nämlich die Scharia, einführt. SP-Chef Levrats Absicht ist in höchstem Mass gesetzeswidrig. Wir können trotzdem ruhig bleiben, weil kein Gericht in der Schweiz und kein Schweizer Bürger Levrats Idee akzeptieren wird.

Peter Zurlinden, Thun BE

Nehmen wir an, die Schweiz erschaffe einen Islam, der basisdemokratisch, pazifistisch, gendergerecht und tolerant sei – was bliebe dann von Mohammed – dem ersten und wichtigsten Muslim – übrig? Was immer im Koran an schönen Worten stehen mag – schon Mohammed hat diese durch seine Praxis entwertet. Im Zweifelsfall galt immer die Logik des Schwertes. Mohammeds Beispiel folgend, begannen seine Anhänger schon kurz nach seinem Tod sich gegenseitig zu zerfleischen. Es gibt Kulturphänomene wie die Genitalverstümmelung, Witwenverbrennung, Menschenopfer oder die arabische Religion, die nicht mit den Werten der Aufklärung - und der SP - kompatibel sind. Wir werden um den Konflikt mit dieser intoleranten Sekte nicht umhin kommen - oder die Moderne verraten.

Hugo Reichmuth, Basel

Politiker warnt: No Billag führt zu «nationalem Blocher-TV»

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Ein ja zur No Billag Initiative würde sicherlich bewirken, dass sich die SRG endlich zu klaren Zielen und Konzepten bekennt, ihre überbordenden Saläre reduziert (Durchschnittslöhne von 100'000 Franken, oberstes Kader bei 400'000 Franken), die Werbung reduziert und dafür sorgt, dass die Anfangssendezeiten auch eingehalten werden. Eine Billag Gebühr von 200 Franken wäre angemessen. Ein Blocher TV wird es nicht geben, Herr Nordmann.

Wil Vonier, Oberrieden ZH

Rumänen sind die neuen Deutschen

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Im Bericht wird erwähnt, dass ausländische Anwärter für eine Arztstelle in der Schweiz Mindestsprachkenntnisse vorweisen müssen. Das scheint logisch und wünschenswert. Ich selbst erlebe es in meinem Beruf als Rettungssanitäter immer wieder, dass Sprachhindernisse zwischen medizinischem Personal und Patient nicht selten problematisch sind, vor allem in psychiatrischen Kliniken. Was in diesem Bericht aber fehlt, ist der Fokus auf die fachliche Qualifizierung. Als Vergleich sei angefügt, dass ein Rettungssanitäter aus Deutschland, welcher sich in der Schweiz um eine Arbeitsstelle bewirbt, eine teure Eignungsprüfung (schriftlich, praktisch, mündlich) ablegen muss, unabhängig von seiner eventuell langjährigen Berufserfahrung. Nebst den Sprachkenntnissen wäre es also interessant zu erfahren, welche fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sich unter dem akademischen Mantel ausländischer Ärzte verbergen.

Andreas Wiedler, Wilderswil BE

«Maschinen könnten die Menschheit auslöschen»

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Die Vertreter der künstlichen Intelligenz treten gerne als Verkünder revolutionärer Szenarien für die Menschheit auf, als deren Heilsbringer sie sich dann umgehend verkaufen. Das trägt leider nicht sehr viel zum objektiven Verständnis der KI-Branche bei. Die Maschine, die so gut «Go» spielt, hat die in ihr angelegten «Go»-spezifischen Verhaltensmuster durch geschickte Programmierung und durch Ausnutzung grosser Rechen- und Speicherkapazität schlichtweg optimiert, dies mithilfe von Algorithmen, die metaphorisch gesehen durchaus Lernaspekte haben. Das klingt technisch, ist aber, was es ist; und die Frage, ob diese Maschine denken kann, stellt sich in keiner Art, auch nicht im philosophischen Sinne, allerhöchstens im Sinne der KI-Selbstvermarktung. Seit der Erfindung von ABS entscheiden Autos autonom, nicht so zu bremsen, wie ihre Besitzer das wollen, wenn sie voll auf die Klötze gehen. Das ist kein Resultat sich verselbstständigender Maschinen, sondern solide Ingenieurskunst. Militärsysteme, die entscheiden, die Menschheit auszurotten, entscheiden dies, auch wenn sie vernetzt sind, weil sie so angelegt worden sind. Das primäre Problem sind demnach nicht so sehr die Maschinen, die ausser Kontrolle geraten, sondern deren Betreiber, die wir nicht oder nur ungenügend kontrollieren.

Jean Weydert, Zürich

Die Fussball-WM in Katar ist nicht mehr zu verteidigen

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Dass Katar fähig wäre, eine Fussball-WM durchzuführen, kann schwerlich angezweifelt werden. Beweise und positive Signale dazu gibt es zuhauf, wie Formel-1-Rennen, Handball-WM, Asienspiele, Fahrrad-Veranstaltungen. Der Korruptionsvorwurf muss geklärt werden, einverstanden, zukunftsorientiert. Zur Erinnerung: Weder Deutschlands Weste und schon gar nicht jene von Südafrika oder Brasilien waren blütenweiss. Also bitte, vor der eigenen Tür wischen oder sich positiv für die Olympiade Wallis einsetzen. Konstruieren statt kritisieren!

Hansjürg Löffel, Rapperswil-Jona ZH

Was wird wohl von der WM 2022 bleiben? Sport, Freude, ein Fussballfest? Nach der Vorgeschichte mit immer neuen Enthüllungen zu Schmiergeldern, Korruption, unhaltbare Zuständen beim Bau der Stadien. Wird die Fifa aus diesen Fehlern lernen? Bisher haben die neuen Verantwortlichen an der Spitze der Fifa nicht unbedingt viel getan, um das negative Bild zu korrigieren. Nach all den Erkenntnissen zu Katar müsste die Weltmeisterschaftsvergabe 2022 eigentlich wieder neu vergeben werden. Dies wird wohl kaum passieren, zu viele wichtige Amtsträger in Katar wie auch innerhalb der Fifa werden dies zu verhindern wissen. Die Glaubwürdigkeit der Institution Fifa ist derweil im Keller, doch solange das Geld weiter fliesst und sich der Geldtopf der wichtigen Exponenten weiter fühlt, scheint dies alles egal zu sein. Wichtig dabei; ab und zu einfach vom fairen Sport faseln.

Pascal Merz, Sursee LU

Der Trip ins Altersheim

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Die unbedachte Bildlegende zum Artikel über den körperlichen und geistigen Zerfall von (Ex)-Drogensüchtigen, «40-jährige Junkies gleichen 70-jährigen Senioren», ist mehr als grenzwertig; sie ist diskriminierend und beleidigend für die Senioren! Und insbesondere verwahren wir uns, im Namen der Vor-68er-Generation, gegen den damit, hoffentlich nur gedankenlos, nahegelegten Umkehrschluss «70-jährige Senioren gleichen 40-jährigen Junkies»!

Sylvia und Thomas Ziegler, Elgg ZH

Der Bericht von Tina Huber über die Junkies von Gestern, Platzspitz, Letten, lässt aufhorchen. Wieviel Zeit, Mühe und Geld wird da in ein angenehmeres Leben dieser, ins Alter gekommener Süchtiger investiert. Während viele Normalbürger sich morgens kaum einen Kaffee leisten können, genehmigt sich Herr F. im Restaurant zwei Fläschchen Wodka, ein kleines Bier, Methadon und Ritalin. Mittags nochmals drei Fläschchen Wodka und nach dem Mittagsschlaf darf Methadon und Ritalin nicht fehlen. Dass diesen Leuten nicht mehr geholfen werden kann, ist wohl klar. Wenn ich aber den Artikel weiter lese kommt bei mir doch Unverständnis auf. Im Alter können diese Patienten in normalen Pflegeheimen nicht mehr betreut werden. Ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger verkraften es fast nicht, solche Pflegefälle zu betreuen. Es braucht daher unbedingt speziell Ausgebildete und zusätzlich neue, moderne Pflegeplätze für die ab etwa 50-jährigen Langzeitsüchtigen. Die Auflistung aller möglichen Ursachen, welche das Unterbringen und Betreuen dieser «Alten» mehr als erschwert, ist lang. Die Aufzählung ist für mich zu banal, zu einfach gemacht. Im Artikel vermisse ich die Auflistung aller Aufwendungen. Ein Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim ist mit hohen Kosten verbunden. Betreuung, Pflege, Neubau-, Umbau-, Unterhalskosten usw. sind offen gelegt. Darf der interessierte Leser erwarten, von Frau Tina Huber eine Aufzählung aller, gegenüber einem Pflegeheim, höheren Kosten zu bekommen? Vielleicht ergeben ihre Ermittlungen Hinweise darüber, wieviel Prämien die Ex-Junkies jahrelang und vertraglich geregelt, einbezahlt haben. Oder musste gar der Staat/Steuerzahler aktiv werden? Sicher wollen die Krankenversicherten wissen, wieviel von ihren, zum Teil kaum bezahlbaren Prämien, monatlich für das Wohlbefinden der Ex-Junkies abgezweigt wird. Sind vermögende Angehörige verpflichtet, sich an den Kosten der Verursacher zu beteiligen oder ist es die Allgemeinheit und der Steuerzahler?

Peter Roth, Stein am Rhein SH

Neue Vielfalt im Stall der Gentechtiere

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Von Vielfalt und Gentechnik im selben Titel zu sprechen, ist paradox. Denn Gentechnik steht als Paradebeispiel für die Standardisierung und Industrialisierung in der Landwirtschaft und den Verlust der Artenvielfalt.

Noah Ramos, Bern

Traurig, dass mit der Genschere Crispr ein neues Mittel zur Verfügung steht, um Tiere noch wirksamer auszunutzen. Gentechtiere sind genauso leidensfähig wie alle andern. Lassen wir die Tierwelt doch endlich in Ruhe und konzentrieren unsere Bemühungen lieber in Richtung tierfreie Methoden und Produkte. Wir haben Tieren schon so viel Schlimmes angetan, das muss doch endlich ein Ende haben.

Renato Werndli, Eichberg SG

Bundesrat hat die Ostmilliarde beschlossen

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Erstens geht es um 1,3 Milliarden Franken und zweitens liegt entweder ein Beschluss vor oder nicht. Ganz einfach! Es ist schön, wenn man es sich leisten kann, 300 Millionen als vernachlässigbar nicht zu erwähnen. Wir haben es ja, so meint derselbe Bundesrat, der in Bildung, im Sozialwesen, ausser im Asylwesen und in der Krankenpflege (Spitex) die Sparschraube anzieht. Es ist wirklich höchste Zeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Das ist unser Job. Die Schweizer Wähler sind gefordert, bevor es zu spät ist und wir in unserem eigenen Land zu Statisten degradiert werden.

Mark Gasche, Kirchberg BE Statt die Kohäsionszahlungen des Bundes als Druckmittel für Zugeständnisse der EU bei der Einschränkung der Personenfreizügigkeit zu verwenden, werden diese als Beruhigungspille für die ach so übermächtige EU bei den Verhandlungen über ein unnötiges Rahmenabkommen eingesetzt.

Alex Schneider, Küttigen AG

Nun wissen wir es. Der Bundesrat verschenkt wieder 1,3 Milliarden Schweizerfranken Richtung Brüssel als Kohäsionsmilliarde. Kohäsion steht für Zusammenhalt zwischen einzelnen Staaten und Regionen. Doch die Schweiz ist glücklicherweise, nach wie vor, nicht in einem grösseren EU-Gebilde integriert. Wieder einmal mehr scheinen dies unsere Parlamentarier zu vergessen. Toll, wie sie unsere Steuergelder verschwenden. Steuerhinterziehung ist bekanntlich strafbar, Steuergeldverschwendung nicht. Müssten die Parlamentarier mit ihrem privaten Vermögen dafür geradestehen, die Geldgeschenke würden schlagartig verschwinden.

Armin Weber, Grünenmatt BE

Klimawandel im Wandel

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Von einem Universitätsprofessor, der seinen Studenten und Studentinnen sowie Lesern und Leserinnen nur zu gerne sagt, was Sache ist beziehungsweise, was zu tun ist, hätte ich ganz ehrlich gesagt eine weniger einäugige Auseinandersetzung mit besagtem Thema erwartet. Es ist leider schon so, dass sich die internationale Gemeinschaft, wie der Klimagipfel kürzlich in Bonn erneut gezeigt hat, schwertut, sich auf einen wirksamen Massnahmenplan gegen die Klimaerwärmung zu einigen. Dass die bislang dominanten westlichen Volkswirtschaften eine grosse Mitverantwortung dafür tragen, blendet Eichenberger aber einfach aus. Lieber kümmert er sich darum und verteilt auch gleich Rezepte, was die westlichen Länder bei fortschreitender Erderwärmung unternehmen sollten, um mit den damit verbundenen Konsequenzen (steigende Meeresspiegel, zunehmende Sturmtiefs) zurechtzukommen. Die Länder täten nach Eichenberger gut daran, sich rechtzeitig umzustellen und nach dem Vorbild von Holland ihre tiefer gelegenen Gebiete mit höheren Deichen und Dämmen zu schützen. Dass viele arme Länder im Süden sich solche enorm teuren Investitionen niemals werden leisten können und folglich Millionen von Menschen keine andere Wahl haben werden, als die Flucht nach Norden anzutreten, scheint Eichenberger nicht näher zu beschäftigen. In einer zunehmend interdependenten Welt sind dies jedoch äusserst kurzsichtige und mit Blick auf die Folgen der Erderwärmung für die Weltgemeinschaft als Ganzes völlig unzureichende Rezepte, Herr Professor!

François Rohner, Münsingen BE

Einmal mehr eine Analyse des Ökonomen Reiner Eichenberger unter der Prämisse: «Süffisant geschrieben für die Selbstgerechten und eine Offenbarung, dass im Weltbild dieses feinen Herrn sowohl Ethik, Moral als auch Verantwortung für die Nichtprivilegierten einen sehr tiefen Stellenwert haben.»

Fredi Schläpfer, Thalwil ZH

Heikles Angola-Mandat: Ribar hätte gewarnt sein müssen

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Unsäglich, dass die Verwaltungsratspräsidentin der SBB, Monika Ribar, auch heute mitten im morastigen Angola Paradise Paper Sumpf steckt. Insider bestätigen ihre wenig überzeugende Geschäftsführung bei Panalpina. Frau Ribar kennt die korrupten Strukturen Angolas aus dieser Zeit. Man glaubte naiv, dass nach der Finanzkrise und den Abzockern des Finanzplatzes Schweiz Anstand, Mass und neue Werte in Wirtschaft und Politik gelebt werden. Nun diese Enthüllungen unerträglicher Geldgier von bekannten Schweizer Persönlichkeiten, die erneut dem Image der Schweiz schwersten Kollateralschaden beifügen. Hochgejubelte führende Wirtschaftsleute wie die heutige SBB Verwaltungsratspräsidentin und Multiverwaltungsrätin Monika Ribar sollten sofort die Reissleine ziehen und von allen Filzämtern zurücktreten. Ihr mediales Ablenkungsmanöver mit zweiseitigem Interview über die SBB ist ein Lehrstück, wie persönliche Imageschädigung nicht repariert, sondern nur noch unglaubwürdiger machen. Nicht erstaunlich, dass auch alt Bundesrätin Metzler auf allen Kanälen mitspielt und sich als ehemalige Justizministerin bereichert. Es ist nur zu hoffen, dass wir ihr als Steuerzahler keine Bundesratsrente mehr zahlen müssen. Für diese «Führungsclique» müssen wir uns nur noch schämen!

Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Was tut so eine Person an der Spitze der SBB mit solchen Leichen im Keller? Gilt hier auch: die SBB hätte gewarnt sei müssen! Es braucht offenbar die SonntagsZeitung um aufzudecken. Frau Ribar tun sie etwas Ehrbares!

Peter Vogt, Aeschau BE

Wir hätten so viele Fragen gehabt, Herr Gilli

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Gratulation zu Ihrem spannenden Beitrag über Markus Gilli. Ich habe mich schon oft geärgert, wie penetrant er sich für die No Billag Initiative einsetzt. Tele Züri sendet eine Stunde pro Tag und die Schmuddelsendung Boser & Böser ist das traurigste Kapitel in der Schweizer Fernsehlandschaft. Da lobe ich das Schweizer Fernsehen und Radio mit den wertvollen Beiträgen. Ich habe auch Nathalie Rickli durchschaut, die mit dieser unsäglichen Initiative die Medienlandschaft zerstören will und dann dem Milliardär von Herrliberg den Weg öffnet, private Fernseh- und Radiosender zu kaufen. Es ist schon schlimm genug, wie er den Zeitungsmarkt beherrscht, da lobe ich Tamedia mit den fundierten Artikeln.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Sparen auf dem Buckel der Schwächsten

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Es ist mir schon lange aufgefallen, dass mehr ausländische wie Schweizerärzte die Spitäler bevölkern. Das gibt enorme Probleme beim Erklären des gesundheitlichen Zustandes der Patienten. Sehr oft beherrschen diese Ärzte unsere Sprachen nicht und nicht jeder in der Schweiz spricht perfekt Hochdeutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Die Schweiz, sowie alle reichen Länder, haben eine grosse Schwäche. Im Ausland zu holen, was hier fehlt, auf Kosten des Gesundheitssystems armer Länder. Dieser Numerus Clausus hat bis jetzt nur Probleme bewirkt; das nur weil die ja so arme Schweiz auf Kosten unserer kranken Bürger sparen muss. Dass ich nicht lache, jedes Jahr bezahlen wir mehr für unsere Krankenkasse und jedes Jahr gibt es weniger Schweizer Ärzte. Ein Trost, dass der Bundesrat Berset die 100 Millionen Franken für die Ärzteausbildung gelockert hat; ob das genügt ist zwar fraglich; bei all dem Sparwahn unserer Politiker, wo jegliche Sozialleistungen anstatt aufgestockt abgebaut werden!

Susanna Geser, Biel BE

Die Angst vor dem eigenen Mut

SonntagsZeitung vom 19. November 2017

Die Parallelen zu ihrem einstigen Ziehvater, Helmut Kohl sind mit dem Scheitern der Jamaika-Koalition um ein Kapitel reicher. Wie Helmut Kohl hat auch Angela Merkel den richtigen Zeitpunkt des Rücktritts verpasst. Gleichermassen ist sie mit parteiinternen Rivalen verfahren. In zwölf Jahren Kanzlerschaft hat Angela Merkel es nicht geschafft oder nicht schaffen wollen, ihre Nachfolge zu regeln. Mit dem logischen Scheitern von Jamaica, der potentielle Verbiegungsfaktor war vor allem für die Grünen und die FDP zu gross, bleibt die Frage nach der Zukunft von Merkel? Neuwahlen oder doch eine Minderheitsregierung? Warum eigentlich keine Minderheitsregierung und Sachpolitik mit wechselnden parteipolitischen Mehrheiten versuchen? Gerade Angela Merkel hat sich in sachpolitischen Fragen in den letzten Jahren über Parteigrenzen hinaus immer wieder sehr flexibel gezeigt. Stichwort Atomausstieg. Aber egal was die Zukunft bringen wird, Merkels Zeit ist definitiv schon länger abgelaufen.

Pascal Merz, Sursee LU