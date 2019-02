600 Milliarden Schäden wegen Hackerangriffen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Der Bericht aus München mit Fokus Hackerangriffen ist aufrüttelnd. Fakt ist, dass die zunehmende Vernetzung Cybersicherheit zur Überlebens- und Sicherheitsfrage macht. Geschätzte 600 Milliarden betragen die weltweiten Schäden durch Cyberangriffe. Die Situation ist bedrohlich und die Schweiz ist mit Blick auf die EU auch sicherheitspolitisch gefährlich in Verzug. Die EU will Cyberangriffe gegen EU-Staaten und ihre Datennetze wie Angriffe durch Land-, See- und Luftstreitkräfte behandeln und den Bündnisfall gemäss Artikel 5 des Nordatlantikvertrages auslösen. Gerade die neutrale Schweiz ist verpflichtet ihre eigene Cybersicherheit- und Abwehr aufzubauen. Der hochentwickelte Finanz-, Werk- und Denkplatz Schweiz ist ein Angriffsziel. Nur so erhalten wir unsere volkswirtschaftlich bedeutenden Sektoren wettbewerbsfähig und sichern den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Hackerangriffe auf die Ruag, erpresserische Angriffe auf Firmen, KMUs und das VBS, Angriffe in Deutschland auf den Bundestag aus dem Kinderzimmer sind Alarmzeichen. Russische Hacker konnten in den USA Stromversorgungsnetze abstellen. Es sind rasch grosse Anstrengungen und Investitionen zur Abwehr erforderlich.

Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Gefährdete aus dem Loch holen

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Zu diesem Beitrag sollen zwei Ergänzungen hinzugefügt werden. Erstens, zu der Statistik der Suizide in der Schweiz müssen wohl die ca. Tausend Freitode durch Exit, Dignitas unter anderem mit dazu gezählt werden. Dann fällt die Gesamtzahl der Suizide in der Schweiz nämlich doppelt so hoch aus. Es könnte auch sein, dass in früheren Jahren, als es diese Institutionen noch nicht gab, beziehungsweise noch nicht über diese Popularität verfügten, eine Reihe insbesondere von alten Menschen, sich konservativ das Leben nahm. Von daher erscheint die Annahme, dass die Suizide abgenommen haben, trügerisch. Dies soll allerdings die Bemühungen um Prävention nicht schmälern, im Gegenteil. Zweitens, bei www.143.ch melden sich insbesondere im Chat und im Mail auch sehr viele Jugendliche, weil bei der Dargebotenen Hand (143) eine völlige, absolute Anonymität besteht.

Riccardo Bonfranchi (MAE), Wolfhausen ZH

Im Ausverkauf: Das Kulturprozent

SonntagsZeitung vom 17. Februar 2019

Das Schlüsselwort ist Ausverkauf. Idealismus hat in unserer egoistischen und geldgierigen Gesellschaft immer weniger Platz. Ursprünglich war eine Genossenschaft eine «keinen Gewinn bringende Gesellschaft». Geht heute nicht mehr, weil kein Schw… Geld «verschenkt», jedenfalls nicht ohne Hintergedanken. Man will etwas fürs Geld, und wenn es nur Sympathie ist. Migros kann natürlich nicht auf der einen Seite Angestellte entlassen, um Geld zu sparen, und auf der anderen «Möchtegernkünstler» subventionieren, jedenfalls nicht ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Diese ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man im Handel tätig ist. Der Beweis dafür sind die Millionen, welche in die Werbung ( Presse, Radio und TV, sowie Internet ) gesteckt werden. Man muss das «Rennen» um jeden Preis gewinnen. Nur der/die Erste und/oder Beste zählt. Damit sind die restlichen 99,99 Prozent Verlierer in unserer Gesellschaft. Diese Dekadenz ist nicht zu toppen. Abgesehen davon ist Dekadenz die letzte Station vor dem Untergang. So jedenfalls lehrt uns die Geschichte. Schade.

Mark Gasche, Kirchberg BE

Atomlobby heizt die Klimadebatte an

SonntagsZeitung vom 10. Februar 2019

Es erstaunt mich, wie naiv, leichtgläubig und undifferenziert gewisse Nationalräte von Bundesratsparteien sein können. Trotz vom Volk beschlossenem Atomverbot propagieren sie ein Wiederaufleben von Kernreaktoren auf Grund vager Laboruntersuchungen. Physikalische Tatsache ist und bleibt, dass jede Kernspaltung erstens mit einem endlichen Risiko einer radioaktiven Verstrahlung behaftet ist und zweitens weiteren radioaktiven Abfall erzeugt. Bessere Sicherheitsvorkehrungen und neue Technologien beseitigen die bekannten Probleme der Kernreaktoren nicht, sind sehr aufwendig und ausserordentlich teuer. Nun, was kann die Atomlobby mit diesem «Aus-der-Mottenkiste-Holen» der Kernenergie erreichen? Meiner Überzeugung nach nichts ausser die von der Bevölkerung bereits angenommene Energiewende heraus zu zögern, damit erheblich zu verteuern und den Klimaschutz weiter zu untergraben.

Jürg Schacher, Kernphysiker Uni Bern und Cern, Münsingen BE

Krankenkassen-Prämien führen in die Überschuldung

SonntagsZeitung vom 03. Februar 2019

Im Gesundheitsmarkt sind zu viele Interessen-Vertreter und Leute die nur auf Besitzstandwahrung aus sind vorhanden. Desto komplexer und vielfältiger das Thema, desto unmöglicher scheint es eine effektive, gesundere Lösung zu finden. Meiner Meinung nach sind das aber alles nur bequeme Ausreden und Entschuldigungen. Wo ein konkreter Wille wäre, wäre auch ein gehbarer Weg. Aber die Kantone, das Bundesamt für Gesundheit und allen voran ihr Vorsteher Bundesrat Alain Berset (SP) wollen gar keine effektiv, gesundere Lösung herbeiführen. Momentan schmerzt der Umstand mit den immer teurer werdenden Krankenkassenprämien immer noch zu wenigen Leuten. Es geht zu vielen Mitmenschen immer noch sehr gut. Wir können uns die teuren Krankenkassenprämien dank der sehr guten Wirtschaftslage immer noch leisten. Aber wehe, wir sollten in einen wirtschaftlichen Abschwung geraten, werden wir unser massiv überteuertes Gesundheitswesen automatisch und schmerzhaft nach unten anpassen müssen. Dem zu Folge weiter so, das Gesundheitswesen immer noch weiter ausbauen (Mengenausweitung) mit all seinen Profiteuren, bis es eines Tages doch nicht mehr finanzierbar ist.

Konrad Rüegg, Ebnat-Kappel SG