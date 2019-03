Alles ist eine Frage der Zeit, wie lange hält sich der Hype wirklich? Die Reisesaison hat noch nicht begonnen und die letztjährigen Ferienpläne wurden bestimmt längst geschmiedet. Ich glaube echt nicht auf einen grossen Verzicht auf Ferien per Flugzeug, wenn es darauf ankommt, sagt sich die Mehrheit, geplant bleibt geplant. Die Schweizer sind in gar nicht die besseren Menschen, dazu von einem Tag auf den anderen? Wir tun nur so es gehört zum derzeitigen guten Ton, man will sich ja nicht schämen müssen, was wirklich gedacht und wie gehandelt wird, bleibt vor der Masse verborgen. Wer nicht fliegt, geht auf Kreuzfahrt, oder per Bus oder Auto, mit E- Bike eher weniger von Zürich nach Übersee oder Lappland, Brasilien und so weiter. Wir leben im 21. Jahrhundert des Fortschritts, also wird benutzt, was man benutzen kann, irgendwann hat man genug oder alles gesehen, dann kann man verzichten. Die Jungen, die auf die Strasse gehen müssen erst den Beweis des eigenen Verzichtens bringen, nicht nur heute, sondern über lange Zeit hindurch, dann sind sie glaubwürdiger. Wir, die Älteren, hatten gar nie die Möglichkeiten. Wir mussten nie von Verzicht reden, heute sollte ihnen der Nachholbedarf gegönnt sein. Im Übrigen, auch wenn wir die besseren Schweizer wären, können wir von keinem anderen Land erwarten, dass sie uns nachstreben. Viele möchten ohne das ewige schlechte Gewissen Freude und eine Horizonterweiterung erleben.

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Der Schweizer Luftverkehr verursacht weltweit den höchsten CO 2 pro Kopf, noch vor den USA. In der Schweiz ist der Anteil des Luftverkehrs an den Gesamtemissionen der höchste weltweit. Nur die Hinterfragung der eigenen Reisegelüste kann die verantwortungslose Befriedigung des angeblich nachfrageorientierten Wachstumszwangs des Luftverkehrs eindämmen. Flugscham muss gesellschaftsfähig werden, um dem Flugwahn Herr zu werden.

Jean-Pierre Schiltknecht, Zollikerberg ZH

Ich finde, gerade im Bereich Kultur/Reisen könnte auch Ihre Zeitung einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem Sie Alternativen zum Fliegen zeigen beziehungsweise Reisen ausschliesslich mit dem Flieger und Kreuzfahrten nicht mehr anbieten. Neben dem oben genannten Artikel wird in derselben Ausgabe eine Reise nach Gallipoli in Apulien empfohlen, die Anreise erfolgt dabei ausschliesslich mit dem Flieger von Zürich nach Brindisi. Die Alternative mit dem Zug (Zürich ab 17.10 Uhr bis Milano und weiter mit dem Nachtzug nach Brindisi, Ankunft um 08.01 Uhr) wird überhaupt nicht erwähnt. Auf derselben Seite wird von Globus eine Weltreise im Privatjet angeboten, 26 Tage, 8 Länder und 5 Kontinente. Es ist verständlich, dass Sie von solchen Anzeigen finanziell profitieren, aber ist es nicht genau das, was uns anlässlich des Klimawandels die Schamröte ins Gesicht treiben sollte? Von alternativen Anzeigen für betreffende Reisen würden Sie mittlerweile genauso profitieren.

Kornelia Helfmann, Bern

Wer will mir unter dem Gesichtspunkt einer Klimaschutzpolitik die Tatsache erklären, dass Kerosin seit Jahrzehnten von der Besteuerung ausgeschlossen wurde? Der Staat verliert Millionen Steuereinnahmen, wenn das Kerosin nicht wie alle anderen Treibstoffe besteuert wird. Hat dies vielleicht damit etwas zu tun, dass unser Staat einmal mehr vor den Wirtschaftslobbyisten einknickt?

Robert O. Renfer, Raperswilen TG