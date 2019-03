Günstige Medikamente werden zur bitteren Pille

Dass viele Schweizer unter den immer höheren Krankenkassenprämien leiden, ist eine Tatsache. Nun will der Bund neue, höhere Preise für den Vertrieb von Arzneimitteln einführen, und einmal mehr wird die Versandapotheke Zur Rose diskriminiert. Es wäre langsam an der Zeit, dass der Bund Massnahmen beschliesst, die zur Senkung der Prämien führen. Ich bin gespannt, ob Bundesrat Alain Berset diesem Trauerspiel endlich den Riegel schiebt.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich

Grünliberale provozieren die Freisinnigen

Nun will also Frau Gössi ihrer FDP auf die Wahlen 2019 hin ein grünes Mäntelchen umhängen. Mitgliederkonsultationen hin oder her: Eine satte Mehrheit der FDP-Politiker auf allen Ebenen wird sich im politischen Alltag weiterhin hinter die Anti-Öko-Hardliner stellen und ihre bisherige Politik fortsetzen. Schliesslich ist die FDP immer noch nichts anderes als der politische Erfüllungsgehilfe einer sich immer unethischer und sozial unverantwortlicher gebärdenden Wirtschaft. Die FDP soll doch in der nächsten Legislatur erst einmal den praktischen Nachweis für ihre grüne DNA erbringen. Vielleicht entdeckt sie dabei ja auch noch das riesige wirtschaftliche Potenzial, das in der Ökologie steckt.

Peter Müri, Winterthur ZH

Der Papst bekämpft die Schande mit «Denkanstössen»

Bewegt sich die katholische Kirche, was die sexuellen Übergriffe auf Kinder und Jugendliche angeht? An den Taten gemessen – und allein dies zählt –, lautet die Antwort klar Nein. Das Trauerspiel des Nichthandelns ist ganz einfach die Bestätigung dafür, dass die Kirchenoberen anscheinend noch immer nicht verstanden haben. Die Kirche braucht tiefgreifende Reformen und muss endlich flächendeckend unabhängige Vermittler zulassen, um die begangenen Straftaten glaubwürdig zu untersuchen und aufzuklären. Worte allein sind ungenügend, und der Papst scheint entweder nicht willens oder nicht in der Lage zu sein, diese katholische Kirche für das 21. Jahrhundert zu reformieren.

Pascal Merz, Sursee LU

Sozialistisches Nirwana

So sehr ich dem Autor zustimme, was die aktuelle Selbstzerfleischung der Demokratischen Partei in den USA angeht, so wenig kann ich zwei Dinge unwidersprochen lassen, welche er sozusagen durch die Hintertür serviert. Er bezeichnet Donald Trump als den «wirkungsvollsten» Präsidenten in der amerikanischen Geschichte. Dies ist nachweislich falsch. Kein Präsident hat weniger zustande gebracht, allerdings hat noch keiner so viel Aufhebens um dieses Wenige gemacht. Und Trump ist nicht nur «in linken Kreisen» unbeliebt, sondern er polarisiert extrem und hat seit seinem Amtsantritt nie auf die Zustimmung von auch nur 50 Prozent aller Amerikaner zählen können.

Christian Meier, Winterthur ZH