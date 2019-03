Wenn man sieht, was in unserem Strassenverkehr so alles abgeht und falsch läuft, so wundert man sich, dass nicht noch mehr Unfälle geschehen. Mit unserer Kuscheljustiz in der Schweiz darf sich ein Kleinkrimineller, und das ist zum Beispiel ein Gewalt anwendender Aggressiver in einem Bus oder Tram, fast alles erlauben. Und bei der Tat betrunken gewesen zu sein, ist eine faule, oft verwendete Ausrede. Anstand ist eben passé. Schade.

Hanspeter Schmutz, Basel

Die Belastung der Buschauffeure ist nachvollziehbar. Wer als Fahrer oder Fahrerin mit einem Behindertentaxi unterwegs ist, erlebt, dass andere Verkehrsteilnehmer sich so verhalten, als ob am Steuer ein Behinderter sitzt und das Auto deswegen als solches erkennbar gemacht ist. Fussgänger, die den Blick aufs Handy richten beim Überqueren einer Strasse und die Fahrer zu plötzlichen Stopps zwingen, Autofahrer, die sich noch rasch vor das Behindertentaxi zwängen, Motorräder, die links oder rechts das Behindertentaxi überholen, wenn Letzteres an der Lichtsignalanlage bei Grün keinen «sportlichen» Start hinlegt. Es wird oft nicht berücksichtigt, dass das «Transportgut» ein Mensch ist, der besondere Rücksichtnahme braucht. Behindertentaxifahrer sind ganz normale Menschen, Freiwillige ohne Lohn, die vom unaufmerksamen, rücksichtslosen oder gar rüpelhaften Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer ebenso betroffen sind wie die Buspiloten. Sichere Fahrt ist deren oberste Maxime.

Heinrich Schneebeli, Affoltern am Albis ZH

Die Fehler der Freikultur

SonntagsZeitung vom 3. März 2019

Das von Laura Frommberg gezeichnete Bild einer flächendeckenden Fehler-Feier-Kultur scheint mir überzogen zu sein. Vielleicht mag dieses Bild für einige Tech-Unternehmen so zutreffen, sinnbildlich für eine ganze Volkswirtschaft ist dies nicht. Qualität zu bieten, ist für viele Firmen nach wie vor ein wichtiger Imagefaktor. Dieser Umstand wird sicherlich nicht leichtfertig einer überzogenen Trial-and-Error-Kultur geopfert. Eine Erklärung für gestiegene Produktrückrufe könnte vielmehr der gestiegene Druck sein, neue Produkte und Dienstleistungen möglichst als Erster auf dem Markt anzubieten. Eine Gratwanderung zwischen notwendiger Entwicklungszeit und Produkteinführung.

Pascal Merz, Sursee LU

«Die Sozialliberalen sind Selbstmord-Sozialdemokraten»

SonntagsZeitung vom 3. März 2019

Peter Bodenmann trifft mit seiner Bestandesaufnahme der Schweizer Mühen mit dem Rahmenvertrag ins Schwarze: «Wenn wir souverän mitbestimmen wollen, treten wir der EU bei. Wenn wir souverän leiden wollen, machen wir den Alleingang. Bleibt nur das erfolgreiche Weiterwursteln, neu mit einem Rahmenvertrag.» Das sollten sich die Ablehner des Rahmenvertrags oder des Beitritts mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn man eine Einladung ablehnt, muss man sich nicht wundern, wenn man draussen vor der Tür im Regen steht. Aber diese Wahrheit liest niemand gern.

Dani Stettler, Oberrohrdorf AG

E-Voting: Stimmen lassen sich im grossen Stil kaufen

SonntagsZeitung vom 3. März 2019

Als eifriger Stimmbürger, der fast noch keine Abstimmung verpasst hat, bin ich sehr skeptisch gegenüber dem E-Voting eingestellt. Ich glaube kaum, dass die Stimmbeteiligung steigen würde, was ich zwar bedaure, aber die Sicherheit, Manipulationen, das Stimmgeheimnis und der Handel mit Stimmen wären sicher schwierig zu unterbinden resp. zu gewähren. Gerade knappe Vorlagen könnten dann leichter verfälscht werden.

Hans-Ulrich Wanzenried, Zürich