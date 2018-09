«Demokratische Instanzen werden nicht mehr geschätzt»

Pfuschende Bauern erhalten weniger Geld

SonntagsZeitung vom 16. 9. 2018

Bauern machen häufig ein Kreuz am falschen Ort auf dem Formular und tun dies völlig unbewusst, weil sie es so streng haben, wenn die Kühe nicht draussen weiden. Und normale Unternehmer? Sie füllen natürlich auch ihre Formulare völlig unabsichtlich falsch aus, weil diese so kompliziert sind. Oder sie tippen die Daten falsch in den Laptop ein, weil sie in der Schule nicht genügend ausgebildet wurden. Keine Absicht, ein Fehler des Staates. Die Kontrollen dürfen doch nicht ohne vorherige Anmeldung erfolgen, damit die Geprüften noch etwas mehr Zeit haben zu korrigieren, bevor der Prüfer erscheint.

Richard Sieber, Rheineck SG

In einem früheren Zeitungsbeitrag wurde berichtet, dass die «Super-League» der Direktzahlungsbezüger gegen 10 Prozent der Aufwendungen kassierten. Die Höchstzahlung betrug damals über 500'000 Franken, weitere Bauern folgten im Bereich von über 100'000 Franken. Diesen gegenüber werden Kleinbauern kriminalisiert, welche mit der Umsetzung der Verordnungen Mühe haben und in zu vielen Fällen um ihre Existenz hart kämpfen müssen.

Karl Brändli, Zürich

Es ist unerträglich, dass die alltäglichen Leiden der «Nutz»-Tiere durch Nichteinhaltung von Erleichterungen zusätzlich verstärkt werden. Und es ist gut, dass das Bundesamt nun eingreift. Wir sollten sogar das Ziel haben, dass kein Tier für den Appetit der Menschen des Lebens beraubt wird, da tierische Nahrungsmittel wirklich nicht nötig sind. Da dieser Wunschtraum leider noch unrealistisch ist, sollte den Geschundenen nicht das kurze Leben zusätzlich erschwert werden.

Renato Werndli, Eichberg SG

Leuthard kritisiert Finanzkontrolle

Offensichtlich versucht Bundesrätin Leuthard, ihr Problem unter den Tisch zu wischen.

Urs L. Troxler, Schlieren ZH

Es erstaunt und verärgert zugleich, wie einerseits Bundesverwaltungsgerichtsurteile von einer staatlich unterstützten Beratungsstelle einfach nicht akzeptiert werden und andererseits eine Bundesrätin die eidgenössische Finanzkontrolle scharf kritisiert. Haben wir es verlernt, die demokratischen Instanzen unseres Rechtsstaates zu achten und zu schätzen?

Norbert Stoller, Kilchberg ZH

«Die Mittelschicht lebt in ihrer heilen, kleinen Welt»

Das Interview mit Cornelia Koppetsch ist etwas vom Besten, was ich bisher rund um die Wirren von Chemnitz gelesen habe. Eine wohltuend sachliche und schonungslose Analyse inmitten von schrillen und lauten Tönen. Eine Pflichtlektüre und eine gute Basis, um tiefer über die Vorkommnisse von Chemnitz zu sinnieren.

Pascal Merz, Sursee LU

Soziologin Cornelia Koppetsch beschreibt die Ursachen der Einwanderung so: «Einwanderung findet immer dann statt, wenn ein wirtschaftlich starkes Land über zu wenig Arbeitskräfte verfügt.» Das sei heute im Westen der Fall. Diese Ursache klingt zwar plausibel. Doch diese Aussage trifft in der EU, gerade bei der hohen Migration der letzten Jahre, nicht zu. Am deutlichsten demonstriert dies die Situation in Schweden. Dort liegt mit 21,3 Prozent die Jugendarbeitslosigkeit über dem EU-Durchschnitt. Ebenso liegt dort mit 1,88 Prozent die Fortpflanzungsrate weit über dem Durchschnitt der EU (1,44). Schweden müsste demnach nach obiger Aussage unter den EU-Ländern, das Land mit der tiefsten Einwanderungsquote sein. Tatsächlich hat Schweden pro Kopf die meisten Einwanderer. Dies zeigt: Die Einwanderungsquoten der EU-Länder richten sich danach, wie weit die Grenzen offen sind und auch danach, wie attraktiv die Sozialen Netze sind. Aber eben gerade nicht nach dem Bedarf an Arbeitskräften. Koppetsch relativiert später obige Aussage, indem sie als Hauptgrund für die aktuelle Einwanderung die Blauäugigkeit einer abgehobenen Mittelschicht benennt, die bewirkt, dass die Grenzen zu weit offen sind. Die weiteren Ausführungen von Koppetsch belegen: Das Kernproblem der Einwanderung liegt auf den Gebieten der Ökonomie und der Demographie. Laut Koppetsch haben heute 20 Prozent der Bevölkerung Deutschlands einen Migrationshintergrund. Bei den Kindern sind es bereits 35 Prozent. Bei den Enkelkindern werden es dann wohl um die 50 Prozent sein. Das Gelingen der Integration hängt daher vom langfristigen Vorhandensein geeigneter Arbeitsplätze ab, das Selbstverantwortung und damit auch verantwortungsvolle Elternschaft fördert.

Gernot Gwehenberger, Dornach SO

Warum junge Paare immer seltener kirchlich heiraten wollen

Als aktives Mitglied der evangelischen Landeskirche macht mich Ihr Artikel sehr traurig. Besonders eine Aussage von Pfarrer Josef Hochstrasser ist bedenklich: «Jesus ist im Grab verwest, wie jeder andere Mensch auch.» Nein, Herr Pfarrer, das ist nicht so. Das ist die zentrale Aussage der Evangelien: Jesus hat den Tod überwunden, er lebt. Genauso dürfen auch wir, die, welche die Vergebung der Schuld annehmen und Jesus unser Leben anvertrauen, mit ihm leben. Mein Glaube gründet sich auf dem wahrlich auferstandenen Jesus Christus, Gottes Sohn.

Susanne Meyer, Wängi TG

Ich bin eine ältere Frau, Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter, also der Mittelpunkt einer grossen Familie. Ich kenne die Freuden und Leiden, das Denken und Handeln meiner Nachkommen. Ich schätze ihre hohen ethischen Werte, ihre positive, absolut gute Lebenseinstellung. Obwohl sie alle kirchlich getauft und teilweise auch kirchlich unterrichtet sind, die einen reformiert, die anderen katholisch, sagt ihnen die Institution Kirche nichts. Sie können damit kaum etwas anfangen, sie bleiben ihr fern. Nun lese ich diesen wunderbaren Artikel. Da kommt ein Pfarrer, der sich in beiden Kirchen bestens auskennt (reformiert und katholisch), mit riesiger Lebenserfahrung, der spürt, wo er die jungen Menschen, die jungen Paare abholen muss. Er spürt ihre Suche nach Lebenssinn und Lebensinhalt, die gerade bei diesem Schritt in die Ehe, in die Zweisamkeit gross ist. Er ist bereit und fragt nicht nach Konfessionen, ihnen bei diesem wichtigen Schritt eine christliche, menschennahe Feier zu gestalten. Kirchenmauern und Orgelspiel braucht es dazu nicht unbedingt. Eine solche Feier kann überall gelingen. Wahrlich, hier wird von einem Kirchenmenschen nicht nur geredet, es wird gehandelt. Nehmen wir uns ein Beispiel.

Katharina Büchi, Zollikofen BE

In einem Alter von über 85 Jahren freut man sich über spezielle Artikel. Ein grosses Lob für die Doppelseite. Dieser Artikel macht grosse Freude und zeigt auch, dass es noch die echte christliche Nächstenliebe gibt. Herr Pfarrer Josef Hochstrasser gehört grosse Anerkennung und Dank. Freude macht auch, dass die jüngeren Menschen den Mut hatten, sich an Pfarrer Hochstrasser zu wenden.

Werner Raulf, Arlesheim BL

Josef Hochstrasser ist nicht der einzige Pfarrer, der in der Lage ist, bei Trauungen persönlich und lebensnah auf die Menschen einzugehen. Für mich (wie auch für die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen) ist das schon lange eine Selbstverständlichkeit, wie auch bei Taufen, Abdankungen und Gottesdiensten. Insofern rennt der Autor mit seinem Artikel bei uns Pfarrerinnen und Pfarrern offene Türen ein. Der Artikel ist wieder einmal ein Beispiel dafür, wie Medien immer noch das Klischee von der weltfremden Kirche verbreiten. Die oft zitierten «leeren Kirchenbänke» werden so von den Medien herbeigeschrieben.

Nicole Schultz Schibler, Pfarrerin, Uetendorf BE

6 Prozent tiefere Krankenkassenprämien möglich

Eine vernünftige, effektive Gesundheitsversorgung hat doch überhaupt nichts mit Kantonsgrenzen zu tun.

Konrad Rüegg, Ebnat-Kappel SG

Ambulante und stationäre Leistungen einheitlich zu finanzieren, das würde sicher grosse Einsparungen bringen, wenn auch vielleicht nicht ganz 3 Milliarden Franken. Wie mächtig ist denn die Gesundheitsdirektorenkonferenz? Kann sie allein bestimmen, wer im Gesundheitswesen das Sagen hat? Ärzte, Patienten und sogar die Pharmaindustrie sind anscheinend für einen Systemwechsel. Der Bundesrat müsste hier meines Erachtens ein Machtwort sprechen. Oder sollen wir Prämienzahler einen Aufstand inszenieren?

Heinrich Zihlmann, Rapperswil-Jona SG

Auf der Langstrecke wird es billig

Habe ich mich verschaut beim Lesen? Statt teurerer Überseeflüge sollen die billiger werden? In einer Zeit des Klimawandels, dessen gravierende Folgen auf der ganzen Welt zu sehen sind. Bei einem so kurzfristigen, nur auf Profit ausgerichteten Denken darf sich niemand mehr über die immer verheerenderen Schäden wundern.

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Pierre Maudet ist nicht das einzige Problem der FDP

Immer wieder begegnet man in der SonntagsZeitung Aussagen, die ein Journalist konstruiert hat. Einverstanden, es ist sehr verwerflich, wenn sich Mandatsträger persönlich bereichern oder profitieren wie Maudet, Broulis oder kürzlich im GR mit CYP und BDP Räten bei Arbeitsvergebungen. FDP Präsidentin Petra Gössi hat solches Verhalten im Fernsehen verurteilt. Man soll es nicht überbewerten, aber störend ist es, wenn ein Journalist daraus einen politischen Absturz einer Partei, die gerade einmal wieder im Aufwind ist, prophezeien will.

Johann Späni, Schindellegi SZ

Lecker kleckern

Im Artikel kommt die Frage auf, wie man die lästigen Flecken auf dem T-Shirt wieder wegbringt. Ganz einfach, wenn die Sonne scheint. T-Shirt waschen, beim Aufhängen darauf achten, dass der Fleck von der Sonne direkt beschienen wird. Der Fleck verschwindet ohne zusätzliche Behandlung mit speziellen Mitteln. Funktioniert übrigens auch bei Peperoni Flecken.

Helen Windisch-Schäfer, Schönenwerd SO