Gewinnen Sie Tickets für das Opening! Europas einzigartiges Gartenerlebnis

Tauchen Sie ein in spektakuläre Gartenwelten und erleben Sie die neusten Trends für Garten, Terrasse und Balkon mit all Ihren Sinnen. Geniessen Sie die Giardina als erste Gäste im Rahmen des Eröffnungsabends.Die SonntagsZeitung verlost 150 × 2 Tickets für das exklusive Opening der Giardina am 10. März 2020 von 17 Uhr bis 22 Uhr in der Messe Zürich.

Sehnsucht Geborgenheit: Gärten zum Wohlfühlen Führende Gartendesigner präsentieren liebevoll gestaltete Rückzugsorte, die ganzjährig ins Freie einladen. Dank gekonnter Planung, Bepflanzung und Ausstattung werden Ihre Outdoor-Räume zu einer Oase der Ruhe.

Kontraste im Garten: Spannende Gegensätze Erleben Sie wie Stauden, Skulpturen und Möbel als Objekte inszeniert werden und der Einsatz von Farben und Materialien Spannung erzeugt. Verändern Sie Ihren Blick auf den Garten – es erwartet Sie so manch Spektakel und Schauspiel der Natur, präsentiert inbeeindruckenden Gartenwelten.

Giardina– Leben im Garten, 11. bis 15. März in der Messe Zürich.

So nehmen Sie teil Infos einblenden Per Telefonanruf Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071 CHF 1.50 / Anruf Per SMS Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an: Nr. 3113 CHF 1.50 / SMS Per Internethttps://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1 Teilnahmeschluss: Mittwoch, 19. Februar 2020, 24.00 Uhr