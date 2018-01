«Wonder Wheel» - Gewinnen Sie eine Reise nach New York und Kinotickets

So nehmen Sie teil

Per Telefonanruf

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 300 621 für die Reise nach New York

Tel. 0901 300 622 für 2 Kinotickets



CHF 1.50 / Anruf ab Festnetz



Per SMS

Senden Sie eine SMS mit dem Code:

SZ für die Reise nach New York

SJ für 2 Kinotickets

sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse: Nr. 966



CHF 1.50 / SMS



Via Postkarte

Senden Sie eine Postkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse sowie der Angabe, ob Reise oder Kinotickets:



SonntagsZeitung

Leserangebot

Stichwort: Wonder Wheel

Postfach

8099 Zürich



Teilnahmeschluss: Mittwoch, 17. Januar 2018, 18.00 Uhr



Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Reise findet vom Donnerstag, 8. März, bis Montag, 12. März 2018, statt. Ankunft in Zürich am 13. März 2018. Mindestens eine reisende Person muss 18 Jahre alt sein. Die Reise kann weder übertragen noch in bar ausbezahlt werden. Mitarbeitende von Tamedia und deren Partner sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.