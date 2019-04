«Live at Theater 11 Zürich»

Sieben wunderbare Sommerkonzerte im schönen Theater 11 in Zürich, präsentiert von AllBlues: Den Anfang macht am 12. Juni die Country-Folk-Ikone Kris Kristofferson, begleitet von der legendären Band The Strangers. Am 26. Juni ist Seven erstmals zu Gast im Theater 11, mit Popsänger Crimer als Duettgast auf seiner «Soulmate Tour». Am darauffolgenden Tag tritt der vielleicht kreativste und einflussreichste Künstler der Música Popular Brasileira auf, Caetano Veloso.



Vom 7. bis 15. Juli geht es Schlag auf Schlag: Zuerst Jazz-Superstar Diana Krall mit einer «Summernight full of Jazz» feat. Joe Lovano und Marc Ribot. Dann feiern die Beach Boys mit Originalsänger Mike Love «50 Years of Good Vibrations» und George Benson spielt nicht nur alle seine Welthits wie «On Broadway» und «Give Me The Night», er hat auch ein neues Album im Gepäck: Eine Hommage an Chuck Berry und Fats Domino. Zum Schluss Gladys Knight, «the Empress of Soul»: Endlich kommt die siebenfache Grammy-Gewinnerin für ein exklusives Konzert in die Schweiz. Eine grossartige Frau und Sängerin im Zenit ihres Könnens.



Die SonntagsZeitung verlost je 4 × 2 Tickets in der 1. Kategorie für folgende Konzerte im Theater 11 in Zürich:



– Mittwoch, 12. 6. 19: Kris Kristofferson

– Mittwoch, 26. 6. 19: Seven, feat. Crimer

– Donnerstag, 27. 6. 19: Caetano Veloso

– Sonntag, 7. 7. 19: Diana Krall

– Dienstag, 9. 7. 19: The Beach Boys

– Mittwoch, 10. 7. 19: George Benson

– Montag, 15. 7. 19: Gladys Knight



Konzertbeginn jeweils um 20 Uhr