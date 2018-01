Die grosse Andrew Lloyd Webber Gala - Gewinnen Sie Tickets

Eine Show zu Ehren eines der grössten Musicalkomponisten aller Zeiten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken wie Das Phantom der Opera, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express, Aspects of Love, Liebe stirbt nie, Song and Dance, Requiem …



4 internationale Gesangsolisten und 8 singende und tanzende Musicaldarsteller nehmen die Zuschauer mit auf eine musikalische Berg- und Talfahrt der grossen Gefühle. Liebe, Verführung, Bewunderung, Humor, Habgier, Spiritualität, Hoffnung, Inspiration … Webbers Musik deckt die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen ab. Vielleicht erfreuen sich gerade deshalb seine Werke und ihre Musik weltweit so grosser Beliebtheit und stossen in den verschiedensten Kulturkreisen auf nie dagewesene Begeisterung. Die grosse Andrew Lloyd Webber Gala vereint all diese Emotionen in einer Show und macht sie geradezu zu ihrem Leitfaden.



Auf der Bühne befindet sich ein 14-köpfiges live Orchester, das speziell für diese Produktion zusammengestellt wurde. Die Darsteller agieren auf Treppen und auf der Bühnenfläche vor dem Orchester. Zeitweise «verschwinden» die Musiker hinter transparenten Vorhängen, um die Bühne dann komplett den Darstellern zu überlassen. Die aus Australien stammende und in Paris lebende Choreografin Jeanette Damant entwarf die Choreografie, die mit der Regie von Jochen Sautter und dem Videomapping von Daniel Stryjecki geschickt abgestimmt ist. Orchestriert und arrangiert wurde die Musik von einem internationalen Team von Arrangeuren, die auch für die musikalische Gesamtleitung verantwortlich sind.



Die SonntagsZeitung verlost je 9 x 2 Tickets der 1. Kategorie für die Shows in Basel, Zürich und Bern.



Vorstellungsdaten

Freitag, 23. März 2018, Basel, Musical Theater

Samstag, 24. März 2018, Zürich, Theater Spirgarten

Sonntag, 25. März 2018, Bern, Kursaal Arena