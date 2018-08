Casino Royale - In Concert! - Gewinnen Sie Tickets

«Casino Royale in Concert» bringt das Kinoerlebnis in eine neue Dimension! MAAG Music & Arts präsentiert in Zusammenarbeit mit EON Productions und den Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) «Casino Royale». Während das Publikum James Bond auf der grossen Leinwand erlebt, spielt das renommierte, über 80-köpfige Czech National Symphony Orchestra live und bildgenau die mitreissende Filmmusik des Komponisten David Arnold.



Die SonntagsZeitung verlost 25 x 2 Tickets der 1. Kategorie von Casino Royale – In Concert 15. November 2018, Samsung Hall Dübendorf



Unter der Regie von Martin Campbell bringt «Casino Royale» James Bond an den Start seiner Karriere zurück, als der Geheimagent seinen «00-Status» und die Lizenz zum Töten erhält. Es ist Daniel Craigs erster Auftritt als James Bond. Ausserdem sind Mads Mikkelsen als «Le Chiffre», Eva Green als «Vesper Lynd» und Judi Dench als «M» zu sehen. Die Handlung führt Bond neben anderen Schauplätzen in die Bahamas, nach Montenegro und Venedig mit einem Showdown auf dem Canale Grande.