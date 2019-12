Das neue Power Couple der Sozialdemokraten

Die SP-Delegierten kamen nicht aus dem Klatschen heraus, als gestern Mattea Meyer an der Versammlung in Bern das Wort ergriff. Die SP müsse wieder mutiger werden, sagte die Zürcher Nationalrätin in ihrer Analyse der Wahlniederlage. Manche dürften sich bei ihrem Auftritt gefragt haben, ob da nicht die künftige Parteichefin sprach.