Berner Forscher testen Wirkstoff gegen Corona

Das neue Coronavirus ist nun auch in der Schweiz angekommen – in einem Hochsicherheitslabor im Institut für Virologie und Immunologie (IVI) in Bern. «Wir haben die Viren von deutschen Kollegen erhalten», sagt der Virologe Volker Thiel. «Sie stammen von infizierten Patienten aus München.» Thiel erforscht seit Jahren Coronaviren, zu denen auch die Erreger der gefährlichen Atemwegserkrankungen Sars und Mers gehören. Jetzt ist er dabei, mit seinem Team das neue Coronavirus mit den bekannten Erregern zu vergleichen. Deshalb rückt ein anderes Projekt von Thiel wieder in den Vordergrund: die Suche nach einem Wirkstoff gegen Coronaviren.