Am Erkindik Boulevard in Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans, ist der Asphalt löchrig. Hinter einem Betonbau steht ein rostiger Bauwagen. Freudlose Wohnsilos reihen sich im Quartier aneinander. Hier, in einem Hotelkomplex mit Fitnesscenter, ist die Schweiz eingemietet. Der Spassfaktor ist klein, die Kosten sind dafür niedrig: 542 Franken Miete bezahlt der Bund monatlich für die Räume, in denen 30 diplomatische Angestellte der Schweiz arbeiten.