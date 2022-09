Bergbahnen Adelboden AG – Sonniger Winter liess die Kasse klingeln Die Bergbahnen Adelboden AG blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2021/22 zurück. Nach den durchzogenen Pandemiejahren weist das Unternehmen dank einem Traumwinter einen Jahresgewinn von 309’495 Franken aus.

Die BAAG schreibt wie letztmals vor drei Jahren wieder schwarze Zahlen. Foto: PD/Anja Zurbrügg

Der Sommer 2021 habe sich zu Beginn von seiner trüben Seite gezeigt, ehe der sonnige Herbst für die Wetterkapriolen entschädigte. Wetter hin oder her: Die Wanderlust blieb ungebrochen, sodass rund 83'000 Gäste das Sommerangebot der Bergbahnen Adelboden AG nutzten und einen Verkehrsertrag Sommer von 1,19 Millionen Franken generierten.

Er bleibt damit knapp unter dem Rekordsommer 2018, aber klar über dem Fünf- und Zehnjahresdurchschnitt, wie das Unternehmen schreibt. Besonders die neue Herbstkampagne «Unter der Woche, über den Wolken» habe gut funktioniert. Innerhalb von drei Wochen sei das Angebot fast 4000-mal verkauft worden.

Rekorde auf und neben der Piste

Der Winter 2021/22 schliesslich zeigte sich rekordverdächtig: «Im Webshop der Skiregion Adelboden-Lenk wurde ein Umsatz von 5,8 Millionen Franken erwirtschaftet, was einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht», teilt das Unternehmen mit. Das Top-4-Abo habe zudem wieder an frühere Werte anknüpfen können – es sei fast 39’000-mal verkauft worden.

«Die Spitzenwerte sorgen dafür, dass die BAAG einen Verkehrsertrag Winter von 12,03 Millionen Franken ausweisen kann.» Aus der Medienmitteilung der Bergbahnen Adelboden AG

Auch neben der Skipiste lief es für die Bergbahnen rund: Der neue Winter-Lovetrail zwischen Sillerenbühl und Geils sei ein Gästemagnet gewesen, so das Unternehmen. Hohe Klickzahlen auf der Website und eine Verkaufszunahme der Wandertageskarte um rund 35 Prozent seien das Resultat gewesen.

«Die Spitzenwerte sorgen dafür, dass die BAAG einen Verkehrsertrag Winter von 12,03 Millionen Franken ausweisen kann», schreibt das Unternehmen weiter. Dieser liege gegenüber dem Ergebnis von 2018/19 um 163’000 Franken höher und sei ein neuer Allzeitrekord. Insgesamt weist die Bergbahnen Adelboden AG einen Ebidta von 6,38 Millionen Franken aus. Nach Abzug der Fremdkapitalzinsen und Steuern bleibt ein Cashflow von 6,18 Millionen Franken. Die Abschreibungen betragen 5,87 Millionen Franken, zudem konnten wiederum stille Reserven gebildet werden.

Wie zuletzt 2018/19 kann das Unternehmen mit einem Jahresgewinn von 309’495 Franken ein sehr erfreuliches Ergebnis präsentieren. Auf den Lorbeeren ausruhen wird man sich bei der Bergbahnen Adelboden AG aber nicht. Aufgrund der rückgängigen Gästezahlen im Winter, der weltpolitischen Lage und der geplanten Investition «Direttissima» hält der Verwaltungsrat der Bergbahnen Adelboden AG an der restriktiven Ausgabenpolitik fest.

pd/don

