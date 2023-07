Neuartige Öko-Fassaden – Sonnenstrahlen einfangen, wie es die Eisbären tun Unternehmer aus dem Langenthaler Hinterland bauen Gebäude, die keine Zentralheizung mehr brauchen. Das Prinzip haben sie der Natur abgeschaut. Dölf Barben

Peter Hirschi (links) und Raphael Nick vor der neuen Klimafassade des Neubaus in Rohrbach. Beat Mathys

Der neue Erweiterungsbau der Firma Lanz-Anliker in Rohrbach sieht mit den horizontalen Streifen an der Fassade und den gläsernen Zwischenflächen so aus, dass man zweimal hinschauen muss.