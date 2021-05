Neue Erkenntnisse – Sonnenlicht wirkt gegen multiple Sklerose UV-Strahlung senkt nicht nur das Risiko, an der Nervenkrankheit multiple Sklerose zu erkranken – sie scheint auch deren Verlauf positiv zu beeinflussen. Stefan Aerni

UV-Strahlung kann einer neuen Studie zufolge den Krankheitsverlauf von MS günstig beeinflussen. Foto: Getty

Dass die Sonnenstrahlung mit der multiplen Sklerose (MS) zusammenhängt, ist schon seit Längerem bekannt. Bereits Ende 60er-Jahre hatte der US-Epidemiologe Gil Beebe über Jahre hinweg Soldaten beobachtet, die mit ihren Familien überall auf der Welt stationiert waren. Was ihm dabei auffällt: Je entfernter die Menschen vom sonnenreichen Äquator leben, desto höher ist das Risiko, dass sie an MS erkranken.

In der Folge gab es immer wieder Hinweise, die diesen Zusammenhang erhärteten. Dafür verantwortlich gemacht wurde vorab Vitamin D, das entzündungshemmend wirkt und das Immunsystem reguliert. Doch der genaue Einfluss der Sonne auf die tückische Nervenkrankheit blieb lange unklar.

Ähnliche Wirkung wie Medikament

Jetzt bringen deutsche Forschende des Kompetenznetzes MS in Münster weiter Licht ins Dunkel: Die UV-Strahlung der Sonne löst im Körper von MS-Patienten offenbar ähnliche Prozess aus wie das Medikament Interferon. Dieses besteht aus körpereigenen Eiweissen, die das Immunsystem beruhigen (modulieren) und so neue Krankheitsschübe verhindern sollen. Sonnenlicht scheint also auch zusätzlich zu den Effekten von Vitamin D den Schweregrad und Verlauf von MS positiv zu beeinflussen. Bisher war man davon ausgegangen, dass die UV-Strahlung vor allem das Erkrankungsrisiko zu senken vermag.

MS: Noch immer unheilbar Infos einblenden Multiple Sklerose (kurz MS genannt) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn, Rückenmark, Sehnerven). Durch die Schädigung der Nervenisolierschicht (Myelin) und den Abbau von Nervenzellen und -fasern kommt es zu neurologischen Ausfällen wie Seh- und Konzentrationsstörungen, Taubheitsgefühlen, Muskelschmerzen (Spasmen) oder sogar Lähmungen. Die Ursache der Krankheit ist noch immer weitgehend unbekannt. Es wird jedoch angenommen, dass es sich um eine Fehlreaktion des körpereigenen Abwehrsystems handelt (Autoimmunerkrankung). Trotz grosser Forschungsanstrengungen ist MS bis heute unheilbar; der fortschreitende Krankheitsverlauf lässt sich aber meist medikamentös abbremsen. Weltweit gibt es rund 2,5 Millionen MS-Betroffene, in der Schweiz 15’000.

Für ihre Studie haben die deutschen Wissenschaftler die Daten von rund 2000 MS-Patientinnen und -patienten aus Deutschland und Frankreich ausgewertet – darunter Wohnort und genetische Sonnenempfindlichkeit. Die Analyse ergibt, dass es bereits einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel in Süddeutschland lebt oder in Norddeutschland: Die aktiven Entzündungsherde in Gehirn und Rückenmark und auch der Behinderungsgrad nehmen demnach von Süd nach Nord zu. (Jedoch kann ein genetisch bestimmter, sonnenempfindlicher Hauttyp auch genau gegenteilig reagieren.) Sollen MS-Patienten jetzt also in den Süden umziehen und vermehrt Sonne tanken?

Für Anke Salmen, Oberärztin am Ambulanten Universitären Neurozentrum des Inselspitals Bern, ist es noch verfrüht, um konkrete Empfehlungen abgeben zu können. Es sei ja nicht gemessen worden, wie viel Sonneneinstrahlung jede einzelne Patientin und jeder Patient hatte. Vielmehr seien die Daten aus geografischen Variablen wie dem Breitengrad abgeleitet worden.

Vitamin-D-Gaben können sinnvoll sein

Salmen, die vor ihrem Wechsel in die Schweiz übrigens an der deutschen Studie mitgewirkt hat, rät jedenfalls, auch an das Hautkrebsrisiko zu denken und stets einen guten Sonnenschutz zu verwenden. Durchaus sinnvoll findet die Neurologin eine Supplementierung mit Vitamin D – sofern ein Mangel vorliegt.

Sonne und MS: Noch ist der Zusammenhang nicht vollständig geklärt. «Deshalb müssen wir an diesem wichtigen Thema wissenschaftlich dranbleiben», sagt Anke Salmen.

