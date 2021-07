Was geht? Unsere Ausgehtipps – Sonnenaufgang auf der Kornhausbrücke? Filmfreaks geniessen den Sonnenaufgang neuerdings «sur le pont». Kein Witz. Witze gibts anderswo. Martin Burkhalter , Michael Feller

Robin Hood in Köniz

Haben den Moderatorenjob an den Nagel gehängt und ziehen jetzt mit Robin Hood durch die hiesigen Wälder: Das Kabarettduo Gilbert & Oleg. Foto: PD

Letztes Jahr suchte die Sendung «Sternschnuppe Philosophie» des Schweizer Fernsehens zwei neue Moderatoren. Gut, waren Gilbert und Oleg verfügbar und haben die Sendung ein wenig aufgepäppelt. Nun haben die beiden offenbar den lukrativen TV-Job an den Nagel gehängt und sind mit ihrem «Fahrieté» weitergezogen. War ihnen wohl zu kapitalistisch, das Ganze. Nicht anders ist es zu erklären, dass sie sich nun mit jenem zusammengetan haben, der es bekanntlich von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Robin Hood! Seite an Seite mit Robin, Little John und Mary-Anne wollen Gilbert & Oleg gegen die herrschende Ungerechtigkeit und ihre zynischen Repräsentanten kämpfen.

«Robin Hood – The Great Resist», ab 22. Juli, 20 Uhr, Kulturhof Schloss Köniz.

Der Sommerhit von 2020

Beste Freunde auf dem besten Weg zu einer vielversprechenden Popkarriere: Collins Onoha Uzondu (l.) und Michel Pi­angu. Foto: Nicole Philipp

«Was isch d Mehrzau vo Heimat? Wo söui häre, weni hei ga? Hie bini dä vo dört. Dört bini dä vo hie.» Diese geradezu hinreissende Zeilen stammen von Collins Onoha Uzondu und Michel Pi­angu, besser bekannt als Popduo Tuwan. Auch wenn der Song noch vor den «Black Lives Matter»-Protesten in den USA entstanden ist, wurde er in Bern kurz zur Hymne und auch ein bisschen zum Sommerhit 2020. Schon vorher hatten die beiden mit souligem und sinnlichem, von R’n’B getragenem Mundartpop auf sich aufmerksam gemacht. Letztes Jahr hätten sie auf der Camp-Fire-Bühne am Gurtenfestival gespielt. Daraus wurde bekanntlich nichts. Dafür treten sie jetzt auf der Sommerbühne im Bierhübeli auf.

Tuwan, 23.7., Konzert: 19.30 Uhr, Türöffnung: 18.30 Uhr, Bierhübeli, Bern. Die Veranstaltung findet draussen statt, überdacht. Es ist weder ein Zertifikat noch ein Test nötig.

Das Minikino auf der Brücke

Penelope Cruz zum Sonnenaufgang? Hier in einer Szene aus «Vicky Cristina Barcelona». Foto: zvg

Verrückt, was so alles auf einer Brücke Platz hat. Das Sommerfest «Sur le pont» auf der Berner Kornhausbrücke mit Bars, Foodtrucks und Yoga-Ständen ist ein Erfolg und lockt gegen 8000 Bernerinnen und Berner pro Tag an. Und als ob das nicht genug wäre, kommen ab sofort auch noch Filmliebhaber auf ihre Kosten. Das Open-Air-Kino von Allianz Cinema sorgt mit drei unterschiedlichen Programmformen für cineastische Zerstreuung. Und wer dachte, dass sogenannte Matinees der letzte Schrei seien, kennt Early Bird noch nicht. Jeweils am Wochenende zeigt das Allianz Cinema bereits um 6.30 Uhr einen Film. Kommenden Samstag steht als früher Vogel Woody Allens «Vicky Cristina Barcelona» auf dem Programm. Für alle, die es nicht so haben mit dem Frühaufstehen, hat es auch noch ein Lunch-Kino und ein Family-Kino am Nachmittag im Angebot.

Das ganze «Sur le Pont»-Progamm gibts online: www.surlepont.info

Affentheater im Museum?

Hippolyte de Boug D‘Orschwiller (1810–1868), Affenkonzert (Ausschnitt) o. J., Öl auf Leinwand, 51×90 Zentimeter. Foto: PD / Zunftgesellschaft zum Affen, Bern

Singerie? Nein, das ist kein Affentheater, sondern eine anerkannte Gattung der Malerei. Darin werden Affen dargestellt, die menschliches Verhalten nachahmen, oder noch eher: auf die Schippe nehmen. Die Affen sind oft modisch gekleidet und als unterhaltsame Ablenkung gedacht. Diese komisch-satirischen Genreszenen bildeten sich Ende des 16. Jahrhundert aus der flämischen Malerei heraus und wurden im frühen 18. Jahrhundert vor allem in Frankreich zum Dekorationstrend. Die Zunft zum Affen, die wohl älteste ehemalige Handwerksgesellschaften der Stadt Bern, verfügt über eine «kleine, aber feine» Sammlung von diesen Singeries. Anlässlich des 700-Jahr-Jubiläums der Zunftgesellschaft werden die Gemälde im Kunstmuseum Bern ausgestellt.

Ausstellung bis 29. August, Kunstmuseum Bern.

Steiner & Madlaina im Generationenhaus

«Wenn wir alle Lust drauf hätten, könnten wir die Welt noch retten», singen Nora Steiner und Madlaina Pollina auf ihrem neuen Album, das «Wünsch mir Glück» heisst und im Februar erschien. Und wenn es die beiden nicht schaffen, machen sie die Welt zumindest wohlklingender. Die beiden, die als Steiner & Madlaina ihre deutschen Texte über Pop- und Folkklänge legen, machen seit ihrer frühen Jugend zusammen Musik. Im lauschigen Innenhof des Generationenhauses sorgen sie für Glücksgefühle.Generationenhaus, Bern. Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr.

