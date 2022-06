Tagestipp: Delinquent Habits – Sonne statt Gefängnis Sie stammen aus den schlechter beleumundeten Vierteln von Los Angeles. Doch ihr Hip-Hop trägt die Sonne im Herzen. Die Delinquent Habits kommen wieder einmal zu Besuch. Ane Hebeisen

Auch wenn man ihnen das sonnige Gemüt nicht auf Anhieb ansieht: Delinquent Habits haben dem Hip-Hop das Obskure ausgetrieben. Foto: zvg

Es gab eine Zeit, Anfang der Neunzigerjahre, in der man als Hip-Hopper mit Heimatort Los Angeles primär schlecht gelaunt zu sein hatte. Rapper ohne Schiesseisen und komplizierte Gangverstrickungen waren verpönt. Dann kam die Gruppe Delinquent Habits um die Strassenecke und formulierte eine Art Antithese zum bösen Getue: «Für uns ist das Leben keine lebenslange Haftstrafe», gaben die drei Mannen im Gründungsjahr 1991 bekannt und erfanden eine stellenweise reichlich sonnige Fasson der Sprechgesangsmusik. Und weil sie dies mit einem neckischen Latin-Einschlag taten, gelten sie bis heute als die Hoheiten des Spanglish-Rap.

Wir wollen ehrlich sein: Es ist nicht so, dass Delinquent Habits im Hier und Heute einen übermässigen Schaffensdrang an den Tag legen würden. Ihr letztes Album datiert aus dem Jahr 2017, und es ist dann am stärksten, wenn die Mannen die Mariachis rekrutieren und sich auch sonst auf ihre Latin-Alleinstellungsmerkmale besinnen. Denn im Erzeugen einer sonnigen Hip-Hop-Feierlichkeit sind sie nach wie vor unschlagbar. (ane)

