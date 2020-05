Grimsel: Über Pfingsten offen – Sonne leistete gute Arbeit: Grimselpass geht auf Ab Freitag 17 Uhr ist der Grimselpass offen. Beim Susten dürfte es noch mindestens zwei Wochen dauern. Bruno Petroni

Motorradfahrer auf der Fahrt auf den Grimselpass: Ab Freitag 17 Uhr ist der Strassenübergang in den Kanton Wallis offen. Foto: Bruno Petroni

Nun geht es doch etwas schneller als ursprünglich befürchtet: Der Grimselpass wird bereits am Freitagabend um 17 Uhr für den Verkehr geöffnet – gerade rechtzeitig auf das Pfingstwochenende hin. Noch vor einem Monat sah es nicht danach aus, lag doch in den obersten Kehren unter der Passhöhe der Restschnee des Winters noch bis zu 12 Meter hoch. Diese hohen Schneeschichten haben sich durch die häufigen Föhnlagen gebildet, indem der Schnee vom Süden her über die Passhöhe verfrachtet worden ist und sich leeseitig ablagerte. Doch die Sonne leistete ganze Arbeit. Durch die vielen Sonnentage ist der Schnee rasch geschmolzen, was die nun doch etwas frühere Öffnung möglich macht.