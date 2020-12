Gemeindeversammlung Eriswil – Sonja Straumann bleibt Präsidentin Die Stimmberechtigten bestätigten die Bisherige. Auch das Budget und die Ortsplanungsrevision wurden gutgeheissen. Jürg Rettenmund

Der neue Gemeinderat von Eriswil (v.l.): Stephan Aeschlimann Yelin, Manuela Meer, Urs Heiniger (neu), Sonja Straumann (Präsidentin) und Jean-Pierre Dumont (neu). Fotos: Beat Mathys

Am Wochenende hatten die Stimmberechtigten von Eriswil nichts zu wählen: Für den Gemeinderat waren nur so viele Kandidaturen eingereicht worden, wie Sitze zu vergeben waren. Deshalb wurden diese vom Gemeinderat still bestätigt.

Nun, an der Gemeindeversammlung, galt es aus den Gewählten noch das Präsidium zu bestellen. Es gab allerdings auch nur einen Vorschlag: die Bisherige, Sonja Straumann. Gewählt werden musste trotzdem, und zwar geheim.

Klare Sache

Auf den ausgeteilten Stimmzetteln stand 16-mal der Name Sonja Straumann. Dass nur so wenige Stimmberechtigte anwesend waren, war der Corona-Pandemie geschuldet – und vermutlich auch der nicht gerade spektakulären Traktandenliste.