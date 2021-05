Geheimtreffen Lauber - Infantino – Sonderstaatsanwalt Stefan Keller tritt ab Der ausserordentliche Bundesanwalt wirft den Richtern vor, ein politisches Urteil gegen ihn gefällt zu haben. Dennoch gibt er die Untersuchung der Fifa-Geheimtreffen ab. Christian Brönnimann

Der Präsident des Ober- und Verwaltungsgerichts des Kantons Obwalden, Stefan Keller, kann sich wieder anderen Arbeiten widmen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona liess dem ausserordentlichen Bundesanwalt Stefan Keller fast keine andere Wahl. In einem vernichtenden Urteil erklärte es Keller vor zwei Wochen für befangen in seinen Untersuchungen gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino. Dies, weil Keller Infantino vorverurteilt und in mehreren Medienmitteilungen irreführend kommuniziert habe. Darüber hinaus habe Keller in einer Fachzeitschrift auch noch ein Amtsgeheimnis ausgeplaudert.

Theoretisch hätte Keller nach dem Urteil weiter im Zusammenhang mit den Geheimtreffen zwischen Infantino und Ex-Bundesanwalt Michael Lauber ermitteln können – einfach nur noch gegen Lauber und weitere Exponenten der Bundesanwaltschaft. Dass das keinen Sinn machen würde, hat nun aber Keller selber eingesehen. Er erklärte am Mittwoch gegenüber der parlamentarischen Gerichtskommission seinen Rücktritt.