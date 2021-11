Niederhorn/Grindelwald–Meiringen – Sonderjagd auf Rothirsche ab Mitte November Ab dem 16. bis 30. November findet im Gebiet Niederhorn und in der Region Grindelwald–Meiringen die Sonderjagd auf Rothirsche statt.

Wer ein gültiges Hirschjagdpatent hat und sich angemeldet hat, darf vom 16. bis 30. November im Gebiet Niederhorn oder in der Region Grindelwald–Meiringen auf die Jagd gehen. Foto: Keystone

Im Gebiet Niederhorn und in der Rotwildregion Grindelwald–Meiringen findet ab dem 16. November eine Sonderjagd auf Hirsche statt. Dies teilt die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern mit. Das geplante Abschusskontingent sei in diesen Gebieten (Wildräume 11, 16 und 17) nicht erreicht worden. Solche Sonderjagden würden nur in Wildräumen durchgeführt, in denen die Bestände zu gross sind und entsprechende Schäden an jungen Bäumen auftreten – sogenannter Verbiss- oder Schälschaden.

Die Teilnahme an der Sonderjagd Rothirsch stehe allen Jagenden offen, die im selben Jagdjahr das Hirschjagdpatent gelöst haben und sich fristgerecht angemeldet haben. Die Sonderjagd auf Rothirsche findet zwischen dem 16. und 30. November statt.

pd

