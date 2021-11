Fanel in Gampelen – Sondergesetz soll Campingplatz retten Jetzt fordert eine neue Motion im Grossen Rat ein spezielles Gesetz zum Erhalt des Campings im Schutzgebiet. Beat Kuhn

Der TCS-Campingplatz am Neuenburgersee soll 2024 geschlossen werden, weil er mitten in einem Naturschutzgebiet liegt. Foto: Franziska Rothenbühler

Bereits drei Motionen für das Belassen des TCS-Campings Gampelen im Gebiet Fanel habe der Grosse Rat nun schon an die Kantonsregierung überwiesen, heisst es in einer vierten Motion mit dieser Stossrichtung. Sie ist von Patrick Freudiger (SVP, Langenthal), Carlos Reinhard (FDP, Thun), Peter Gerber (Die Mitte, Schüpfen), Jakob Schwarz (EDU, Adelboden), Madeleine Amstutz (SVP, Sigriswil), Sandra Hess (FDP, Nidau) und Peter Bohnenblust (FDP, Biel) unterzeichnet – von denen erst Amstutz und Gerber schon diesbezüglich aktiv waren.

Politischen Willen endlich umsetzen