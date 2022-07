Forscher ausserordentlicher Bundesanwalt – Sonderermittler mischt Bundeshaus laut Experten unrechtmässig auf Peter Marti geht rigoros gegen engste Mitarbeiter von Bundesräten vor. Doch der pensionierte Richter dürfte gemäss Fachleuten überhaupt nicht ermitteln. Thomas Knellwolf Philippe Reichen

Als er vor fünf Jahren als Zürcher Oberrichter pensioniert wurde, wehrte sich Peter Marti in einem Interview gegen sein Image als «harter Hund». Foto: NZZ

Ist Peter Lauener, die rechte Hand von Innenminister Alain Berset, im Mai widerrechtlich inhaftiert worden? Geht Sonderermittler Peter Marti, der dafür verantwortlich war, auch ohne Gesetzesgrundlage gegen Ignazio Cassis’ Generalsekretär Markus Seiler vor? Darauf deutet vieles hin.

Marti, ein pensionierter Zürcher Oberrichter, ist von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) eingesetzt worden: Er soll als ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes mutmassliche Amtsgeheimnisverletzungen untersuchen.

Die AB-BA darf solche Sonderermittler mandatieren, um «gegen einen Leitenden Staatsanwalt, eine Leitende Staatsan­wältin, einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin» vorzugehen. Das Problem ist aber: Ermitteln dürfen diese ausserordentlich Eingesetzten nur, wenn sich mindestens eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft verdächtig gemacht hat. Diese engen Grenzen verhindern ein willkürliches Vorgehen.

Marti denkt nicht ans Aufhören

In den konkreten Fällen, die Sonderermittler Marti nun untersucht, geht es aber, soweit bekannt, nicht um Beschuldigte aus der Bundesanwaltschaft. Zumindest gibt es weder bei Peter Lauener noch bei Markus Seiler den geringsten Hinweis auf solche Mittäterschaft. Vielmehr scheint eine solche Komplizenschaft fast ausgeschlossen.

Trotzdem führt Peter Marti nun ein Strafverfahren gegen Bersets Kommunikationschef Lauener, der nach der Festnahme das Innendepartement verlässt, und gegen Seiler, der nicht nur die aktuelle Nummer 2 im Aussendepartement, sondern auch früherer Nachrichtendienst-Direktor ist. Für das isolierte Vorgehen gegen die hohen Bundesangestellten fehlt aber die nötige Gesetzesgrundlage. Dies sagen übereinstimmend drei angefragte Rechtsexperten.

«Die Gesetzeslage ist klar», führt Marcel Niggli, Strafrechtsprofessor der Universität Freiburg, aus. «Ausserordentliche Staatsanwälte dürfen nur eingesetzt werden, wenn ein Verdacht besteht, dass Angehörige der Bundesanwaltschaft bei ihrer amtlichen Tätigkeit eine Straftat begangen haben.» Niggli sagt auch: «Es reicht nicht, dass eine blosse Möglichkeit für eine solche Täterschaft besteht. Ausnahmen sind keine vorgesehen.»

Rechtsanwalt David Zollinger, früherer Staatsanwalt und langjähriges Mitglied der AB-BA, schreibt auf Anfrage: «Wenn Peter Marti (auch) gegen andere Personen wie Peter Lauener ermittelt, dann muss sich dies in Zusammenhang mit einem Delikt gegen ein Mitglied der Bundesanwaltschaft ergeben haben, sonst hätte ihn die AB-BA meines Erachtens nicht einsetzen können und er hätte keine Zuständigkeit.» Gleich sieht dies Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Straf- und Strafprozessrecht an der Universität Luzern: «Solange niemand aus der Bundesanwaltschaft als mutmasslicher Täter in Frage kommt, kann kein ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes eingesetzt werden. In solchen Fällen kann nur eine ordentliche Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren führen.» Also die Bundesanwaltschaft oder eine kantonale Strafverfolgungsbehörde.

Trotzdem denkt Peter Marti nicht ans Aufhören.

Bundesanwaltschaft gab Verfahren ab

Ursprünglich hatte die AB-BA dem Alt-Oberrichter das Mandat erteilt, mögliche Amtsgeheimnisverletzungen im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre zu untersuchen. Dies geschah, nachdem diese Zeitung und die NZZ Ende 2020 über die starke Involvierung des Bundes in eine der grössten globalen Spionageaktionen berichtet hatten. Die amerikanische CIA hatte dank ihrer Zuger Tarnfirma Crypto AG jahrzehntelang verschlüsselte Kommunikation entschlüsselt – und der Schweizer Geheimdienst konnte mitlauschen.

Die Medienberichte darüber deckten sich weitgehend mit Erkenntnissen aus einem vertraulichen, aber zur Publikation vorgesehenen Untersuchungsbericht der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission, die Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung erstattete.

Die Bundesanwaltschaft wollte das Verfahren nicht selber führen, weil sie selbst Teile des Untersuchungsberichts frühzeitig gekannt hatte. Ihre Mitarbeiter gehörten also – zumindest theoretisch – zum Verdächtigenkreis. Allerdings gingen die Medienberichte weit über das hinaus, was die Bundesanwaltschaft vorab erfahren hatte.

Trotzdem übertrug die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen Anfang 2021 an Peter Marti, der sogleich loslegte.



In eigener Sache Infos einblenden Vier Journalisten der Tamedia, die über die Crypto-Affäre geschrieben hatten, wurden im Frühjahr 2021 von Peter Marti im Zürcher Obergericht befragt. Der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes wollte wissen, wie sie zu Informationen zur Zuger Geheimdienst-Tarnfirma gekommen waren. Die Befragten machten keine Aussagen und verwiesen auf Quellenschutz und das Redaktionsgeheimnis – zwei Rechte, die es Medien insbesondere ermöglichen, Missstände publik zu machen, ohne dass allfällige Informantinnen und Informanten Konsequenzen befürchten müssen. Die betroffenen Tamedia-Journalisten wurden von Marti nicht als Beschuldigte oder Auskunftspersonen befragt, sondern als Zeugen. (red)



Der Sonderermittler hat seine Untersuchung nun massiv ausgedehnt – auf drei Verfahren. Diese Verfahren könnten sich aber auch – wie die «SonntagsZeitung» und die «NZZ am Sonntag» übereinstimmend berichten – um andere Indiskretionen bei Covid-Massnahmen oder im EU-Dossier drehen. Sowohl bei Corona als auch bei den Beziehungen der Schweiz zur EU deckten Medien immer wieder Dinge auf, die (noch) nicht hätten publik werden sollen. Dabei spielte die Bundesanwaltschaft allerdings – anders als beim Crypto-Thema – keine aktive Rolle.

Gericht pfiff Sonderermittler zurück

Marti gibt derzeit keine Auskunft. Er macht einzig geltend, dass die drei Verfahren «letztlich miteinander zusammenhängen». Die AB-BA begründet die zusätzlichen Übertragungen an den Sonderermittler mit dem Grundsatz der Verfahrenseinheit. Nach Auffassung der angefragten Rechtsexperten ist dies aber in dieser Konstellation nicht zulässig.

Die Betroffenen könnten sich gerichtlich wehren. Und ihre Chancen stehen nicht schlecht. Gerichte reagieren sensibel auf ungerechtfertigte Einsetzungen ausserordentlicher Ermittler. So mussten jüngst auf gerichtliches Geheiss Sonderermittler in der Postauto-Affäre ihre Untersuchung abbrechen. Auch in einem Disziplinarverfahren gegen den mittlerweile zurückgetretenen Bundesanwalt Michael Lauber musste ein nicht korrekt eingesetztes externes Team abdanken. Es war – wie Peter Marti – von der AB-BA eingesetzt worden.



