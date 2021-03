Uhren eine Stunde vorgestellt – Sommerzeit hat begonnen Ab sofort bleibt es abends länger hell. Um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt.

Aus 2 Uhr wird 3 Uhr: Seit Sonntag gilt wieder die Sommerzeit. KEYSTONE

In der Nacht auf heute Sonntag hat die Sommerzeit begonnen. Um 2 Uhr wurden die Uhren in der Schweiz wie in den meisten europäischen Ländern auf 3 Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit endet am letzten Sonntag im Oktober.

Derzeit ist eine mögliche Abschaffung der saisonal bedingten Zeitumstellung ein Thema politischer Diskussionen, insbesondere in den Nachbarstaaten. Doch weder in der Europäischen Union (EU) noch von Einzelstaaten sind bisher Entscheide getroffen worden.

Allfällige Anpassung wird geprüft

Die Schweiz verfolgt laut dem Eidgenössischen Institut für Metrologie (Metas) die Entwicklung sorgfältig und prüft, ob eine allfällige Anpassung der Zeitregelung sinnvoll und im Interesse der Schweiz ist. Bis auf weiteres gelte die bestehende Zeitregelung.

Bei der Einführung der mitteleuropäischen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und auch bei der Einführung der Zeitumstellung 1980 haben sich Bundesrat und Parlament vor allem aus wirtschaftlichen Gründen für eine Zeitregelung entschieden, die mit derjenigen der Nachbarstaaten übereinstimmt.

Bei einer abweichenden Regelung würde die Schweiz zu einer Zeitinsel, mit Konsequenzen insbesondere im Geschäftsverkehr, im Transportwesen, im Tourismus und der Kommunikation.

SDA