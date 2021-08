Schlosskonzert in Spiez – Sommerserenade mit frühherbstlichem Touch Schwer wie reifer Wein und üppig wie die herbstliche Ernte mundete das einzige Spiezer Schlosskonzert dieses Jahres. Ursina Humm

Mit bestechender Klangkultur holten sich die Sinfonietta Mosaïque und ihr Dirigent Georgios Balatsinos in der

Schlosskirche Spiez Pluspunkte. Foto: Ursina Humm

Nicht nur das nebelgraue Wetter, auch die mal mysteriös-schwermütig, mal in üppig leuchtenden Klangfarben aufspielende Sinfonietta Mosaïque unter ihrem Dirigenten Georgios Balatsinos liess am Sonntag in der Schlosskirche einen ersten Hauch des herannahenden Herbstes erahnen. Wie aus dem Nebel tauchten gleich zu Beginn eine Geigen- und eine Cellostimme im schlagartig stillen Raum auf und bewegten sich, eindringlich miteinander flüsternd, nach vorne.

Sie wälzten das Motiv ihrer Unterhaltung in trauter Uneinigkeit, schaukelten sich gegenseitig hoch und entmaterialisierten sich schliesslich. Als «Kraft, die beide in Liebe umarmt» folgten von rechts und links weitere Klänge, ätherisch, fast sakral, und vereinten sich im Chor der Kirche zu friedvoller Einigkeit, aus welcher übergangslos die Serenade für Streicher in e-Moll Op. 20 von Edward Elgar entstieg.