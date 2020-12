Die Ausgangslage

Die Gruppe B ist wohl eine der spannendsten Gruppen überhaupt in dieser Champions-League-Kampagne. Vor diesem Spieltag steht Borussia Mönchengladbach mit 8 Punkten an der Spitze der Gruppe, Inter ist mit nur 2 Zählern Schlusslicht. Aber selbst die Italiener könnten mathematisch gesehen mit zwei Siegen noch weiterkommen. Shakhtar Donetsk hat am früheren Abend heute bereits Real Madrid empfangen. Die Ukrainer konnten sich dabei den Sieg sichern.