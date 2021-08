Konzert in Thun – Sommernacht mit Brandão In der Stadtoase beim Hotel Freienhof tritt am Freitag Dino Brandão auf.

Dino Brandão spielt im Rahmen der Mokka-Sommernächte beim Hotel Freienhof. Foto: PD

Die Café Bar Mokka zügelt für ein weiteres «Sommernacht»-Konzert in die Stadtoase beim Hotel Freienhof: Am Freitag ab 20 Uhr tritt dort Dino Brandão auf. Der Sänger und Gitarrist der Schweizer Band Frank Powers ist seit 2020 auch als Solokünstler unterwegs. Im Dezember 2020 veröffentlichte er zudem mit Sophie Hunger und Faber als «Brandão Faber Hunger» das Album «Ich liebe dich».

So war Brandão auch Gast beim Mokka-Konzert von Sophie Hunger vor dem letzten Shutdown im September 2020. Jetzt kehrt er nach Thun zurück – mit einer «Tanzmusik als Hommage an die Anomalien im Kopf und die biografischen Unregelmässigkeiten», wie es im Pressetext heisst. Und weiter: «Gerne mit Refrain, denn Dino Brandão ist immer noch ein Cancioneiro, ans Lied verschenkt und an die bittersüsse Symphonie, ein Freund der grossen Geste.»

Er falte diese kleine Popmusik-Weltkarte in schiefen Proportionen auf. «Er streicht über die Trommeln von damals, spielt die vernebelten Synthesizer, kickt den Drumcomputer an – genüsslich verstrickt nach allen Himmelsrichtungen.»

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.