Besseresser – Sommerliche Freuden im herbstlichen Gürbetal Gut versteckt oberhalb von Mühlethurnen liegt das Restaurant Mühlebach. Nebst dem sehr rustikalen Interieur hat es Überraschendes auf dem Teller zu bieten. Besseresser

Einen derart üppig dekorierten Roastbeef-Teller haben die Besseresser lange nicht gesehen. Fotos: Besseresser

Das Restaurant Mühlebach in Mühlethurnen ist eines von jener Sorte, von denen jemand erzählt haben muss, wenn man nicht zufälligerweise dort wohnt. Abseits von der Hauptstrasse und vom Bahnhof, am Hang oberhalb des Dorfes steht der Riegbau. Auch eine Homepage hat das Restaurant nicht. All das macht die Besseresser neugierig, zumal die Bewertungen auf Google und Co. durchwegs positiv sind.

Gern hätten wir an unserem Testabend draussen Platz genommen, allerdings ist es dafür etwas zu kalt an diesem Abend, wie so oft diesen Sommer. Auch die zweifelsohne prächtige Aussicht in Richtung Berner Alpen können wir bloss erahnen. Immerhin reicht der Blick bis an den Belpberg hinüber. Also sitzen wir in die Gaststube.