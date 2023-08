Sommerkonzert in der Kirche Blumenstein – Ein Geburtstagsständchen für den Vater Kammermusik aus Spanien dominiert auch das Sommerkonzert in der Kirche Blumenstein. Zu Gast ist das Bläserquintett Azahar Ensemble. Marc Imboden

Die Kirche von Blumenstein wird wieder zum intimen Konzertsaal. Foto: Patric Spahni

Joaquín Turina (1882–1949): Das Ehepaar Mirjana Reinhard und Yuka Oechslin hat die Werke dieses Komponisten aus Spanien zum Dreh- und Angelpunkt des vierteiligen Zyklus der Jahreszeitenkonzerte in der Kirche Blumenstein gemacht. Eine gute Wahl, wie das Frühlingskonzert vom 14. Mai zeigte: Das Publikum verdankte den Auftritt von Reinhard/Oechslin und ihrer Gastmusikerinnen und -musiker mit einer Standing Ovation, die so stürmisch und leidenschaftlich war wie die Werke des in Sevilla geborenen Komponisten.