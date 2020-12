Buch zum Belper Giessenbad – Sommergefühle im Winter Zum 100-Jahr-Jubiläum des Giessenbads ist eine Dokumentation erschienen. Johannes Reichen

Foto: zvg

Das Giessenbad in Belp ist 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat der Belper Fritz Sahli eine Chronik zur 100-jährigen Geschichte des Bads veröffentlicht, die auch historische Fotografien enthält. «Es ist zwar nicht gerade Badesaison», sagt der Autor. Dafür wecke es sommerliche Gefühle. Der Band hätte denn auch schon früher herauskommen sollen, doch es kam zu Verzögerungen. So falsch ist der Veröffentlichungstermin allerdings nicht. 1920 wurde der Pachtvertrag für das Bad unterzeichnet, 1921 wurde es eröffnet. Wenige Jahre später wurde in der Nachbarschaft wieder gebaut – der Flughafen im Belpmoos entstand. Die 60 Seiten umfassende Dokumentation ist bei der Papeterie Bürki in Belp erhältlich. (rei)