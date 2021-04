Projekt am Thuner Uferweg – Sommerbar soll im Juni starten Zumindest die Einzelbewilligung für den bevorstehenden Sommer haben die Betreiber der geplanten Bar «Gleis 7» nun erhalten. Godi Huber

Sie wollen die Sommerbar «Gleis 7» am Uferweg betreiben: Claudio Affolter (l.) und Thierry Fuhrer. Foto: Godi Huber

Die zwei Betreiber der geplanten Sommerbar «Gleis 7», Thierry Fuhrer und Claudio Affolter, wollen Anfang Juni starten. Nach eigenen Angaben haben sie die dafür notwendige gastgewerbliche Einzelbewilligung für die Monate Juni bis August 2021 vom Regierungsstatthalteramt erhalten. Der geplante Standort der Bar befindet sich auf brachliegendem Terrain am Uferweg Bahnhof Thun–Schadau – dort, wo einst der Bahnhof Scherzligen stand. Als Infrastruktur für den Betrieb dienen umgebaute Schiffscontainer.

Noch offen ist, ob die Initianten das gastronomische Angebot am Thuner Aarebecken auch in den kommenden Jahren betreiben können. Das Baugesuch soll in den kommenden Tagen publiziert werden. Angestrebt wird eine auf sieben Jahre befristete Baubewilligung. Wegen der Lage am Wasser ist eine Ausnahmebewilligung nötig.

