Auf dem Thunersee – Sommer, Sonne und Stand-up-Paddling Seit einiger Zeit ist das Stand-up-Paddeln im Sommer angesagt. Der Thuner Ferienpass bietet die Möglichkeit, diese sportliche Aktivität auszuprobieren. Aline Urfer , Mayra Lynn Wyss

Diese Ferienpass-Teilnehmenden übten sich im Stand-up-Paddling. Foto: Jugendreporter

Das Stand-up-Paddling, abgekürzt auch SUP, erfordert gutes Gleichgewicht, denn man steht mit beiden Beinen auf einem Brett und paddelt über den See. Mit ein wenig Übung kommt man zügig voran. Eine Mitarbeiterin beschreibt, wie sie sich fühlt, wenn sie auf dem SUP steht: «Für mich ist es ein Gefühl von Freiheit, und es gibt mir Motivation und Energie», sagt sie.

Die Anfänge

Daniel Reinhart hat das Honu SUP Center in Thun gegründet. Seit Sommer 2016 gibt es diesen SUP-Verleih am Thunersee. Früher war dort ein anderer SUP-Shop, der von Daniel Reinhart übernommen wurde. Die Idee, in einem Surfshop zu arbeiten, hat ihm schon immer gefallen, doch dass er einmal einen eigenen haben wird, hätte er nicht gedacht.