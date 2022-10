Loubegaffer – Sommaruga fährt Zug und fliegt Die SP-Bundesrätin war unterwegs. Marco Wölfli hat einen neuen Job. Und Luca Hänni tanzt im Pyjama. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Bundesrätin Simonetta Sommaruga am vergangenen Mittwoch vor der Bundesratssitzung im Münstertal. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Sag mir, wie du reist. Und ich sage dir, wer du bist. Diese alte, leicht abgeänderte Redewendung lässt sich auch auf die Mitglieder des Bundesrats anwenden. Beispielsweise bei der Reise an die jährliche Sitzung ausserhalb des Bundesratszimmers. Am vergangenen Mittwoch gings ins Münstertal. Sechs der sieben Bundesräte liessen sich mit Helikoptern an den östlichsten Zipfel des Landes bringen. Die Berner Vertreterin Simonetta Sommaruga (SP), die Verkehrs- und Umweltministerin, reiste mit Zug und Postauto an. Es ist davon auszugehen, dass Sommaruga die Wahl des Verkehrsmittels durchaus als ökologisches Statement verstanden wissen wollte, denn sie postete ein Bild von sich im Postauto.

Die Rückreise war dann allerdings nicht wirklich klimaneutral, wie der «Blick» berichtete. Sommaruga liess sich mit dem Helikopter auf den Flugplatz Samedan bringen, wo der Bundesratsjet für den Weiterflug nach Prag bereitstand. In der tschechischen Hauptstadt fand ein Treffen von Energieministern statt. Die Loubegaffer konstatieren: Der Wille ist da, aber das Amt einer Bundesrätin bringt nun mal einen grossen ökologischen Fussabdruck mit sich. Interessant ist im Übrigen der parteipolitische Graben innerhalb der SP-Vertretung im Bundesrat bei der Wahl des Verkehrsmittels bei der Anreise: Ist doch seit diesem Sommer bekannt, dass Bundesrat Alain Berset gerne fliegt.

Etwas zu feiern hat der Schauspieler Jonathan Loosli. Er spielt die Hauptrolle in «Der Goalie bin ig», das auf der Buchvorlage von Pedro Lenz beruht. Das Theater wurde 80-mal in den Vidmarhallen der Bühnen Bern aufgeführt und von über 10’000 Menschen angeschaut. Die Loubegaffer gratulieren.



Um die Welt reist auch Influencerin Supercarblondie, und sie stellt überall die neuesten Autos vor. Die Australierin Alex Hirschi spricht perfektes Berndeutsch, da sie ein Austauschjahr hier in Bern absolviert hat. Sie ist mit Nik Hirschi aus Stettlen verheiratet. Gerade verweilt sie in Paris. Dort hat ihr Mercedes wiederum eine Weltneuheit anvertraut: der welterste Maybach, der auch im Offroadgelände genutzt werden kann. Die Loubegaffer würden sich freiwillig für eine Spritzfahrt anbieten.



Der Sänger Luca Hänni hat einen neuen Song namens «Clouds». Im Video sitzt er auf einer Treppe und schafft es selbst sitzend, seine unbändige Energie rüberzubringen. Allerdings fragen sich die Loubegaffer, ob er vergessen hat, sich seines Pyjamas zu entledigen. Etwas zu komfortabel sieht sein türkisblauer Zweiteiler aus. Wohl aber kostet er so viel wie die ganze Garderobe der Loubegaffer.



Goalie-Legende Marco Wölfli hat nach seiner Karriere neue Aufgaben: Neben der Immobilienbranche ist er bekanntlich in der Fernsehbranche als Fussballexperte bei SRF tätig. Und neu engagiert er sich als Botschafter bei SOS-Kinderdorf, wo er für Spenden für familienlose Kinder weibelt.

