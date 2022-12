Am Morgen tot aufgefunden – Somalier stirbt im Regionalgefängnis Burgdorf Im Regionalgefängnis in Burgdorf ist ein Mann verstorben. Er wurde am Dienstagmorgen tot aufgefunden. Die Ermittler vermuten ein «inneres Geschehen» beim Mann.

Blick auf das Regionalgefängnis in Burgdorf. (Archiv) Foto: Daniel Fuchs

Ein 29-jähriger Somalier aus dem Kanton Bern ist am frühen Dienstagmorgen im Regionalgefängnis in Burgdorf tot aufgefunden worden. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Ermittlungen der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau hätten keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung ergeben, so die Polizei. Man gehe von einem «inneren Geschehen» beim Mann aus.

pkb/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.