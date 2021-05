Meine Frau hat mich kürzlich gefragt, wozu eigentlich diese ganze Aufregung um Blockchains und Bitcoins gut ist. Vielleicht sind Sie ja genauso verwirrt, deshalb hier meine Antworten auf ihre Fragen.

Was sind Blockchains?

Eine Blockchain ist eine digitale Information, die in verschlüsselten Datenblöcken gespeichert wird, den «Blocks». Jedes Mal, wenn eine Transaktion stattfindet – beispielsweise wenn Informationen an einen neuen Eigentümer übertragen werden –, wird ein Block hinzugefügt. So entsteht eine Kette, bei der die Daten in chronologischer Reihenfolge miteinander verknüpft sind.