Bringt einen mit schaurigen Elternansichten in Halloween-Stimmung: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raake

«Also, wenn du einen Sohn hast», sagte eine Freundin mal zu mir, «dann fehlt es dir nicht mehr so schnell an Romantik im Leben.» Sie kippte einen Korb mit Zeichnungen und Liebeserklärungen ihres Fünfjährigen aus, der offenbar davon ausging, eines Tages seine Mutter zu heiraten. Wir lachten. Meine Freundin hatte mit trockenem Humor gesprochen. Die lustige Erinnerung inspiriert mich aber dazu, Sie hier schon mal in Halloween-Stimmung zu bringen: mit meinen Top 4 der schaurigsten Elternansichten.