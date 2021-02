Grenzwertig oder Grenze überschritten? – Sollen wir diese Kommentare veröffentlichen? Liebe Leserinnen, liebe Leser, können wir über Onlinekommentare sprechen? Was da abläuft, ist nicht schön. Wie das Beispiel der Corona-Mahnwache auf dem Bundesplatz zeigt. Dominik Galliker

Grund für diesen Artikel ist Leser Leonhard Euler. Beziehungsweise seine deutlichen Worte: «Vier Kommentare, und alle können als virtuelle Grabschändung bezeichnet werden.» Er kritisiert, dass die Redaktion dieser Zeitung Kommentare zur Mahnwache für die Corona-Toten auf dem Bundesplatz publiziert hat. Ein Onlinekommentar sei eine Relativierung der vielen Verstorbenen. Einer verharmlose die Pandemie. Einen dritten bezeichnet Leonhard Euler als Hasskommentar, als Hetze gegen jene, die trauern, und bemerkt: «Die Redaktion dieser Zeitung ist nicht lernfähig! Schon beim Artikel über die Mahnwache im Herbst wurden solche Kommentare zugelassen.»

Alle vier Kommentare, die Leonhard Euler kritisiert, habe ich, der Autor dieses Textes, zuvor freigeschaltet. Nicht gutgeheissen – die Kommentare sind grenzwertig und entsprechen weder meiner Meinung noch der Meinung dieser Zeitung. Aber ich habe sie doch im Sinne einer offenen Diskussion zugelassen.

Immer dieselben Schreibenden

Was stand in den Kommentaren? Was denn mit all jenen sei, die durch einen Unfall oder wegen Krebs ihr Leben verlieren, fragte ein Leser – er ist der Redaktion durch grenzwertige Kommentare zur Pandemie bestens bekannt. Es komme ihm vor, als ob nur noch an Corona gestorben werden dürfe. Das sei «himmeltraurig», schreibt er in einem Kommentar, der Rechtschreibfehler und zu viele Satzzeichen enthält, darum schnell hingeschrieben wirkt. Eine andere Leserin findet, man mache ein unverhältnismässiges Theater. Auch sie ist bekannt, behauptete zum Beispiel in anderen Kommentaren – ohne jegliche Begründung –, es sei das Ziel des BAG, der Bevölkerung Angst zu machen. Oder – wieder ohne jegliche Begründung – die Corona-Massnahmen forderten mehr Todesopfer als das Virus selber. Zur Mahnwache schrieb sie, es scheine, als ob nur das Sterben an Corona als schlimm wahrgenommen werde. Alle anderen Toten, auch wenn vermeidbar, seien offenbar keinen Aufschrei wert. Zudem vergleicht sie das Coronavirus mit der Grippe und folgert, es fehle doch jede Verhältnismässigkeit.

Der letzte Kommentar, den Leonhard Euler kritisiert, ist gemässigter: «Das ist eine schöne Geste der Aktivisten. Leider vergessen diese Leute, dass noch über 60’000 andere Menschen in der Schweiz verstorben sind. Wurden diese vergessen?» Dieser Kommentar von Frank Wäckerli wurde von den Leserinnen und Lesern mehrheitlich positiv bewertet, aber auch von Leser Rolf Berner angegriffen: «Was soll dieser Kommentar?» Frank Wäckerli antwortet, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liege bei 86 Jahren, die meisten seien zudem mit Corona gestorben und nicht an Corona.

Wann ist die Grenze überschritten?

Welche Meinung ist zulässig, welche nicht? Einerseits sind da die Kommentarregeln. Was ihnen nicht widerspricht, wird grundsätzlich publiziert. Als Person, die Kommentare freischaltet oder ablehnt, will man nicht anfangen, den Inhalt zu bewerten, läuft man doch schnell Gefahr, nur noch Kommentare zu veröffentlichen, die einem genehm sind. Ich bewertete die Kommentare als nicht beleidigend – sie greifen niemanden direkt an und sind daher zulässig. Leonhard Euler empfand sie zweifellos als Beleidigung, daher haben wir die Kommentare, bis auf jenen von Frank Wäckerli, nachträglich gelöscht.

Die andere Seite ist die: Entstehen in den Leserkommentaren Diskussionen, können sie so lehrreich und spannend sein wie der Artikel selbst. Nur allzu oft sind sie aber voller Gehässigkeiten und zynischer Bemerkungen. Und das liegt meist genau an Personen, die viel kommentieren und es dabei offensichtlich nicht auf eine konstruktive Diskussion abgesehen haben. Kritische Stimmen sind willkommen, aber Kommentare wie die oben erwähnten haben keinen Mehrwert, sie vergiften nur das Diskussionsklima. Was also bringt es, sie zu publizieren?

Im «Forum» dieser Zeitung diskutieren wir oft darüber, wie wir mit Onlinekommentaren umgehen sollen. Wir wollen dieses Beispiel als Anlass nehmen, Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu fragen. Finden Sie, die Redaktion dieser Zeitung hätte die vier Kommentare veröffentlichen sollen? Wie sollen wir mit grenzwertigen Kommentaren umgehen? Stimmen Sie ab. Und diskutieren Sie in der Kommentarspalte mit – wir freuen uns darauf.

Hätten wir die vier oben erwähnten Kommentare freischalten sollen? Nein. Alle vier Kommentare sollten nicht veröffentlicht werden. Der Kommentar von Frank Wäckerli soll veröffentlicht werden. Die anderen drei nicht. Alle vier Kommentare hätten veröffentlicht werden sollen.