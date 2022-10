Forderung im Thuner Stadtrat – Sollen «mediterrane Nächte» länger dauern? Dank der «mediterranen Nächte» dürfen Beizen im Sommer länger offen bleiben. Dieses Angebot wollen Stadtratsmitglieder fast aller Parteien ausweiten. Doch die Thuner Regierung winkt ab. Michael Gurtner

«Mediterrane Nächte» auf dem Mühleplatz in Thun: Einige Stadtratsmitglieder wollen sie verlängern. Foto: Christoph Gerber

In warmen Sommernächten einfach mal ein bisschen länger auf der Beizenterrasse sitzen bleiben: Das ermöglichen seit 2016 die sogenannten mediterranen Nächte in der Thuner Altstadt. Konkret durften Restaurants ihre Aussensitzplätze in diesem Jahr vom 24. Juni bis zum 7. August jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bis 1.30 Uhr bewirten.