Ein Bub beugt sich über sein Franz-Heft. Foto: Getty Images

Kontra Frühfranzösisch Quentin Schlapbach

Im Restaurant eine Bestellung aufgeben, erzählen, wer man ist und wo man arbeitet, was man in der Vergangenheit getan hat und was man in Zukunft tun will: Das sind grob formuliert die Anforderungen, welche Berner Primarschülerinnen und -schüler am Ende ihrer Schulzeit im Fach Französisch erfüllen sollen. Gemäss einer Studie des Instituts für Mehrsprachigkeit in Freiburg erreichen nur gerade 11 Prozent der Jugendlichen solch ein Sprachniveau.