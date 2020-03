Corona-Pause (10) – Soll man nun eine Gartenoffensive starten? Wer Platz hat, überlegt sich jetzt vielleicht, Gemüse anzubauen. Dabei gibt es einige Stolpersteine. Fünf Dinge, die es zu beachten gilt. Marina Bolzli

Kartoffeln können jetzt gesetzt werden und sind ab Juni erntereif. David Baer

Plötzlich rufen reihenweise Menschen bei Bauern an und fragen, ob sie Saatkartoffeln verkaufen. Für die Bauern mag das komisch anmuten. Das ist etwa so, als ob man in einer Bäckerei nach Hefe fragen würde. Aber vielleicht ist die Rückbesinnung auf den eigenen Garten in solchen Zeiten auch ganz verständlich.