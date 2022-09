Geldblog: Kurseinbrüche bei BB Biotech – Soll ich mit Verlust verkaufen? Die Aktienkurse der Biotechnologiefirma dürften noch länger straucheln. Geldexperte Martin Spieler sagt, warum Aktionäre und Aktionärinnen dennoch ausharren sollten. Martin Spieler

Vielversprechendes Portfolio und hohe Dividende: BB Biotech zahlt eine Dividende von 7 Prozent. Foto: Getty Images

Ich habe ein Sorgenkind: BB Biotech. Die zahlen schöne Dividenden, aber ich habe einen Buchverlust. Soll ich verkaufen? Leserfrage von R.S.

Nein. Die Aktien der BB Biotech eignen sich nicht für konservative Anleger und dürften noch länger unter einem Verkaufsdruck leiden. Wenn die Zinsen stark steigen so wie jetzt, ist es für Biotechnologiefirmen schwierig, an neues Kapital zu gelangen. Entsprechend haben diese Gesellschaften stark unter der Sektorrotation weg von Wachstumsaktien hin zu Substanzwerten gelitten. Diese Entwicklung hält an.

Finanzstarke Pharmakonzerne könnten die tieferen Bewertungen nutzen, um ihre Produktpipeline mit vielversprechenden Biotechfirmen anzureichern.

Lukrative Ausstiege etwa über Börsengänge sind in einem Bärenmarkt nicht möglich. Positiv ist aber, dass BB Biotech selbst günstige Zukäufe vornehmen kann, zumal der Sektor so tief bewertet ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das Unternehmen erwartet eine Übernahmewelle auf die internationale Pharmabranche zukommen: Finanzstarke Pharmakonzerne wie Roche, Novartis oder Pfizer, die mit zahlreichen Patentabläufen bei eigenen Medikamenten konfrontiert sind, könnten die tieferen Bewertungen nutzen, um ihre Produktpipeline aufzufüllen und mit vielversprechenden Biotechfirmen anzureichern.

Das halte ich für plausibel. BB Biotech verfügt über ein breit diversifiziertes und vielversprechendes Portfolio und eine langjährige Expertise. Die längere Durststrecke bis zu einer Kurserholung wird Ihnen durch eine attraktive Dividendenrendite von 7 Prozent versüsst.

