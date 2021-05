Es ist ganz ruhig. Und regnet Bindfäden, der Himmel liegt auf der Strasse. Ich schaue auf die tropfende Palme vor dem Fenster und stelle fest, dass ich Quarantäne in Italien liebe. Und hier und jetzt, in diesem alten Steinhaus, mit dem Geräusch des Regens und mit Zeit, viel zu viel Zeit, gibt es keinen wirklichen Grund, nicht sofort mit dem Schreiben eines Romans zu beginnen. Denn was soll man sonst tun?

Jetzt, heute, hier gibt es keinen Grund, dieses enorme Vorhaben einmal mehr hinauszuschieben. Andererseits gibt es aber auch keinen Grund, damit zu beginnen, denn wenn man es genau überlegt: Wozu sollte ich einen Roman schreiben? Einfach weil es die Königsdisziplin ist, das höchste Ziel jedes schreibenden Menschen?